La jueza deja en libertad provisional al administrador de fincas acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea

La titular de la plaza 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha ordenado la puesta en libertad de José Manuel M. L. V., el administrador de fincas detenido el pasado mes de febrero acusado de estafar a distintas comunidades de Pino Montano o el Tiro de Línea. A través de un auto notificado ayer a las partes, la jueza permite salir de prisión al acusado a la espera del juicio.

Esta medida, adelantada por Diario de Sevilla y confirmada por El Correo de Andalucía, se toma por una cuestión procesal: ya no hay riesgo de que el administrador destruya pruebas a las que pudieran acceder los investigadores. La jueza decretó su ingreso en prisión provisional el pasado febrero.

Cabe recordar que a José Manuel M. L. V. se le investiga por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Su 'modus operandi' se basaba en solicitar créditos a nombre de las comunidades de vecinos que llevaba, algunas de ellas con años de relación, en barrios como el de Pino Montano o el Tiro de Línea, según denuncian los propietarios. Luego, dejaba de pagar estos créditos y los vecinos eran alertados por Bankinter, la entidad bancaria que se los concedía, de que tenían una deuda impagada.

Las comunidades de propietarios se pusieron en manos de los abogados Sebastián Marqués y Óliver Cáceres para denunciar lo ocurrido tanto en la policía como ante el juzgado. Además de en Sevilla, según pudo saber este periódico, también ocurrió algo similar con este administrador de fincas en Zahara de los Atunes. Así lo denunciaron vecinos de Atlanterra a este periódico.

Noticias relacionadas

El pasado mes de febrero, después de conocerse lo ocurrido, el titular de la empresa Lucas & Viedma, que también ofrecía servicios inmobiliarios, vio cómo le rompían los cristales en su oficina de Nuevo Torneo.