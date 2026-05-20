Los nuevos toldos de la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo se retrasan y no hay garantías de que lleguen al verano

La instalación de los toldos de la Avenida de la Constitución y del Puente de San Telmo se complica. El cambio de modelo, por un lado, y las dificultades técnicas, por otro, llevan al Ayuntamiento de Sevilla a asumir que este verano podría pasar sin que estén instaladas las lonas. De hecho, mientras en el resto del centro de la ciudad ya está en marcha la instalación de los elementos de sombra en una treintena de calles comerciales, estos dos puntos, las dos grandes apuestas del gobierno municipal para estos años siguen sin fecha de incio.

En el caso de la Avenida de la Constitución, el Ayuntamiento de Sevilla estrenó los toldos el pasado año pero tras admitir el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, su descontento se inició una revisión del diseño que aún no se ha concluido. "Se están trabajando en ese diseño. Cuando se termine, se procederá a la instalación de los mismos para comprobar y hacer la prueba de que todo está totalmente correcto", apuntó el protavoz del gobierno, Juan Bueno, quien confió en que al menos dará tiempo a realizar "pruebas" en verano. No hay certeza de que estén completados.

En cuanto al Puente de San Telmo, las obras siguen en marcha tras tener que reajustarse en varias ocasiones por la Feria y por la Semana Santa. "Están trabajando, pero las actuaciones en la parte inferior del puente tienen más envergadura de lo que se pensaba y entonces", completó.