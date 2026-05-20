El pueblo de Sevilla que celebra cada domingo su mítico mercadillo de segunda mano con ropa y juguetes desde 0,50 euros: "Tiene absolutamente de todo"

Chaquetones por 2 euros, ropa por 0,50 euros y juguetes por poco más de un euro. Estas "gangas" y muchas más son las que se pueden encontrar en el mercadillo de segunda mano 'El Chondi' de la localidad hispalense de Guillena, donde cada domingo sus visitantes pueden adquirir todo tipo de artículos 'vintage' por apenas unos euros.

Localizado en la calle Albañilería del polígono industrial El Cerro, este rastro para el que es necesario abonar una entrada de un euro reúne cada domingo a decenas de vendedores tanto particulares como profesionales.

Un mercadillo de segunda mano con ropa vintage, juguetes y decoración

Así, los visitantes pueden encontrar desde ropa 'vintage', calzado y complementos, hasta cerámica, objetos de coleccionismo, juguetes, libros, decoración 'retro' e, incluso, trajes de flamenca.

Entre la amplia oferta que ofrece el mercadillo de segunda mano 'El Chondi' de Guillena destacan los muebles, pequeños electrodomésticos, maletas, vinilos y una amplia variedad de artículos únicos disponibles por apenas unos euros.

Gangas por apenas unos euros cada domingo en Guillena

Todo ello hace del rastro de los domingos de Guillena un entorno perfecto para descubrir prendas y objetos singulares de todas las épocas y estilo, que se pueden adquirir a precios bajos.

Este mercadillo está disponible todos los domingos de 7.30 a 13.30 horas, aproximadamente, aunque es aconsejable comprobar las fechas de apertura con anterioridad en las redes sociales del rastro, donde publican cada fecha y ubicación.

Los clientes lo califican como uno de los mejores mercadillos de la zona

Un mercadillo del que sus propios asistentes aseguran en redes sociales que está repleto de "gangas" con productos singulares "muy baratos". "Tiene absolutamente de todo lo que te puedes imaginar", aseguran sus usuarios, que además explican que es "el mejor mercadillo de la ciudad y alrededores".

"Yo recorro muchos mercadillos y este es mi favorito", recalcan los usuarios sobre este rastro que se presenta como el plan perfecto para los amantes de esos productos que buscan llenar cualquier hogar con una segunda vida.