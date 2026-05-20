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Sucesos

Una vecina de Lora del Río reduce a un hombre que agredía a su expareja en la calle

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha comunicado que se reconocerá públicamente la valentía de Elena, la vecina que detuvo al agresor

Imagen de archivo de un policía local de Lora del Río.

Imagen de archivo de un policía local de Lora del Río. / El COrreo

El Correo

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Sevilla

Una vecina de Lora del Río actuó con valentía al reducir y retener a un hombre que estaba agrediendo a su expareja en plena calle del municipio, hasta que llegó la Policía Local y fue detenido.

El suceso se produjo el pasado viernes y ha sido comunicado en conferencia de prensa por el alcalde del municipio, Antonio Enamorado, quien ha detallado que la mujer, de unos 40 años, se encontraba en la calle cuando vio cómo un hombre agredía a otra mujer, sin que nadie lo impidiese.

Se acercó entonces hasta llegar a la altura del agresor y, tras intentar que depusiera su actitud, le golpeó y redujo para retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales.

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El alcalde ha informado de que en el pleno ordinario de esta semana se incluirá un punto urgente -consensuado por todas las fuerzas políticas con representación municipal- para felicitar y reconocer públicamente a Elena, la mujer que actuó cuando vio lo que sucedía.

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