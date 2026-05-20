Sucesos
Una vecina de Lora del Río reduce a un hombre que agredía a su expareja en la calle
El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha comunicado que se reconocerá públicamente la valentía de Elena, la vecina que detuvo al agresor
Una vecina de Lora del Río actuó con valentía al reducir y retener a un hombre que estaba agrediendo a su expareja en plena calle del municipio, hasta que llegó la Policía Local y fue detenido.
El suceso se produjo el pasado viernes y ha sido comunicado en conferencia de prensa por el alcalde del municipio, Antonio Enamorado, quien ha detallado que la mujer, de unos 40 años, se encontraba en la calle cuando vio cómo un hombre agredía a otra mujer, sin que nadie lo impidiese.
Se acercó entonces hasta llegar a la altura del agresor y, tras intentar que depusiera su actitud, le golpeó y redujo para retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales.
El alcalde ha informado de que en el pleno ordinario de esta semana se incluirá un punto urgente -consensuado por todas las fuerzas políticas con representación municipal- para felicitar y reconocer públicamente a Elena, la mujer que actuó cuando vio lo que sucedía.
- El Ayuntamiento de Sevilla solo encuentra empresas para hacer los microparkings de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua y Bogotá
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Sevilla que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- El Ayuntamiento de Sevilla reactiva la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio tras quedar desierto el proyecto y perder los fondos europeos
- Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas
- Un autobús de Tussam atropella a un peatón en la Puerta Osario
- El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy una nueva cámara de tráfico: comienzan las multas por invadir el carril bus en el Paseo de las Delicias
- La inversión para el nuevo barrio del Higuerón se dispara hasta superar los 1.000 millones de euros: creará más de 3.100 empleos
- El pueblo de la Campiña sevillana con las tapas más baratas: croquetas y carne en salsa por apenas 1,80 euros