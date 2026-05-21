Boris Brejcha, el músico que superó el desastre de Ramstein, actúa este viernes ante el público sevillano

El Dj alemán Boris Brejcha, considerado uno de los mayores referentes de la música electrónica actual, brindará al público sevillano sus mejores ritmos en su actuación en la capital hispalense de este viernes, que se celebrará en la sala Pandora Sevilla dentro del ciclo REBELS.

"Algo que era impensable sucederá el próximo 22 de mayo en Pandora. Una auténtica leyenda de la música electrónica, el creador del High-Tech Minimal, regresa a Sevilla y no podía ser en otro lugar que en nuestra casa", señalan al respecto desde la organización del evento.

Boris Brejcha actuará este viernes en la sala Pandora Sevilla

Así, Brejcha, que ya visitó la ciudad hispalense en 2024, conquistará de nuevo la ciudad con su particular visión de la electrónica y su enigmática presencia, caracterizada por la máscara veneciana que oculta constantemente su rostro y que se ha convertido en su gran seña de identidad.

Un Dj y productor musical que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, con una residencia confirmada para este verano en Amnesia Ibiza y con su nombre copando los principales festivales y salas de todo el mundo.

Un artista marcado por el desastre aéreo de Ramstein

Un artista que esconde una historia personal marcada por una de las mayores tragedias de Europa: el desastre aéreo de Ramstein.

Boris Brejcha nació en 1981 en Ludwigshafen, en Alemania, donde su infancia se vio truncada por el grave accidente aéreo de Ramstein, que le dejó importantes secuelas físicas cuando apenas era un niño.

La tragedia que cambió su vida cuando era niño

Los hechos se produjeron en 1988 durante una exhibición militar en una base aérea de Estados Unidos en Alemania. Como miles de ciudadanos más, Brejcha estaba disfrutando de las pericias de los aviones militares cuando varios de ellos colisionaron en pleno vuelo y, uno de ellos, se estrelló contra los asistentes que se encontraban viendo el espectáculo.

Un accidente que envolvió el lugar en llamas y que provocó una de las mayores catástrofes aéreas de toda Europa, con 70 fallecidos y unos 500 heridos de distinta consideración.

Las secuelas físicas y el refugio en la música electrónica

Entre los afectados por este suceso se encontraba Boris Brejcha que, a causa de las llamas, sufrió graves quemaduras en su rostro y cuerpo, lo que le hizo pasar varios meses hospitalizados y ser operado en repetidas ocasiones.

Un incidente que le dejó importantes secuelas físicas y emocionales, pues las cicatrices visibles de su rostro despertaron las burlas y el aislamiento en el colegio.

Cómo nació su carrera musical y el estilo high-tech minimal

Para soportar estos duros momentos, el alemán se refugió en la electrónica, empezando a producir su propia música por su cuenta a los 12 años.

Desde entonces, el artista se ha convertido en uno de los mayores referentes del sector, creando su propio estilo, el 'High-Tech Minimal', que le ha llevado a recorrer los principales festivales y salas de todo el mundo, así como fundar su propio sello en 2015, Fckng Serious.

De Tomorrowland a su imagen más reconocible

Durante su larga carrera, Brejcha ha participado en festivales de la talla de Tomorrowland y ha recorrido clubes y eventos de Croacia, Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Turquía y distintos países de Latinoamérica.

Fue justo en uno de estos países, Brasil, donde el artista fraguó su característica imagen con el uso de su ya emblemática máscara. A pesar de lo que muchos seguidores creen que su utilización busca ocultar su imagen y las marcas del accidente de Ramstein, el origen de este atuendo es bien distinto.

Tal y como él mismo ha contado en distintas ocasiones, todo comenzó durante su primera actuación en el festival Universo Paralello cuando, inspirado en el carnaval, decidió usar esta máscara para distinguirse del resto de artistas del panorama.

Artistas invitados y precio de las entradas en Sevilla

Un hecho que, sumado a su singular estilo musical, le ha convertido uno de los nombres más reconocidos del techno y uno de los grandes nombres del próximo ciclo REBELS de la sala Pandora Sevilla.

Durante la cita de este viernes, Brejcha estará acompañado de otros nombres habituales de la escena como Edu Imbernon, el portugués Gonçalo o la sevillana Dhuna, residente habitual de la sala, además de Pole Position, Vico Deep y Unai García.

A pesar de que quedan pocas entradas disponibles, los tickets para disfrutar de estas actuaciones que se celebrarán el viernes desde las 22.00 horas aún están a la venta desde 60 euros.