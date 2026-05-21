Llegan nuevos vecinos a Entrenúcleos: Amenabar entrega las primeras llaves de su promoción de 330 viviendas en el corazón del barrio

El nuevo barrio de Entrenúcleos sigue avanzando y no solo en cuanto a viviendas, sino también en lo que se refiere a los precios. No en vano, se han disparado casi 100.000 euros en siete años, según recogía un informe reciente de Foro Consultores Inmobiliarios.

Nuevos vecinos se van a ir sumando en las próximas semanas a los más de 10.000 que ya pueblan este nuevo desarrollo residencial de Dos Hermanas que, una vez culminado, acogerá a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas, lo que lo ha convertido en una de las opciones más atractivas para los compradores.

100% de la primera fase vendida

La promotora Amenabar va a comenzar la entrega de viviendas de Jardines de Entrenúcleos, un proyecto residencial de 330 viviendas junto a la torre que coronará el barrio. Tras su lanzamiento a finales de 2023, las obras de la primera fase comenzaron en mayo de 2024 y avanzan hacia la entrega de llaves a sus futuros propietarios en el próximo mes de junio. En la primera fase, compuesta por 110 pisos, se ha alcanzado el sold out con el 100% de sus unidades vendidas, según ha informado en una nota de prensa.

Por su parte, la segunda fase cuenta con 142 viviendas y está muy cerca de agotar todas sus unidades. Incluye tipologías de 2 y 3 dormitorios, con precios desde 226.000 euros. Y, por último, la tercera, lanzada a comercialización en junio del pasado año, completará el proyecto con 78 viviendas adicionales con precios desde 222.500 euros + IVA, cuya entrega está prevista para el segundo semestre de 2027. La promoción destaca por una apuesta sólida por la calidad de vida y el bienestar de los residentes.

7.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas

Su urbanización cuenta con más de 7.000m² de zonas ajardinadas con vegetación autóctona, entre las que destacan pinos mediterráneos y olivos. Entre sus zonas comunes se incluyen una piscina de 195m² con solárium, zona chill out amueblada, gimnasio, pista de pádel, club social interior, parque infantil y mesas de ping-pong.

"La diversidad de tipologías disponibles permite a Amenabar responder a las necesidades de distintos perfiles de compradores, que pueden elegir entre diferentes orientaciones, distribuciones, superficies y rangos de precio. La propuesta residencial está pensada para adaptarse a los estilos de vida actuales, con viviendas modernas, eficientes y alineadas con la demanda del mercado, especialmente en un entorno en pleno crecimiento como Entrenúcleos", ha señalado la promotora.

Presencia de Amenabar en Andalucía

Tras su desembarco en el centro de la ciudad con Jardines de Cruz del Campo, una promoción de más de 200 viviendas, la promotora continúa consolidando su presencia en una de las áreas con mayor crecimiento residencial de la capital andaluza. Además, Amenabar mantiene una sólida presencia en la costa andaluza, especialmente en Málaga y Cádiz. En Costa Ballena, gestiona actualmente 470 viviendas.

Allí cerró 2025 con la entrega de Amenabar Sea, una promoción de 178 viviendas de la que actualmente solo quedan cuatro unidades disponibles listas para entrar a vivir. En este mismo enclave, la compañía finalizará en diciembre de 2026 Amenabar Lagoon, cuya comercialización avanza a muy buen ritmo y con el 85 % de sus 204 viviendas vendidas.

La actividad de Amenabar también cobra especial protagonismo en la Costa del Sol. En Málaga capital, Aires de San Lucas continúa avanzando con la primera fase de sus obras, mientras la promotora prepara el lanzamiento de la segunda fase de Zeta District Amenabar. Asimismo, proyectos como Amenabar Cortesín consolidan su posicionamiento en el segmento residencial premium, con 84 viviendas.