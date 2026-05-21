Una familia denuncia la muerte de su hijo de dos años durante su traslado en ambulancia entre dos hospitales privados de Sevilla
Los padres del menor han presentado una demanda ante el Tribunal de Instancia de Dos Hermanas por una actuación negligente
Ocurrió el 27 de junio de 2025. Los padres del pequeño Gonzalo, de apenas dos años, lo llevaron a un hospital privado de Sevilla para que fuera atendido de urgencias por vómitos, fiebre y sangrado por la nariz. Pasó allí entre seis y ocho horas y le dieron el alta sin que le lleguen a hacer un análisis de sangre que se había solicitado. El diagnóstico fue de viriasis. Es decir, tenía un virus.
Pocas horas después, el pequeño comenzó a no poder respirar y los padres volvieron al centro médico. A los padres no se les dice la situación en la que está su hijo: una analítica revela que hay una dificultad respiratoria severa, pero no hay placa de de tórax, según denuncia la familia. A la 1 de la mañana, el hospital contacta con otro de la red del seguro médico y consiguen que se le dé una cama en la UCI.
Carlos Sardinero, abogado especialista en derecho sanitario y representante legal de la familia, explica a El Correo de Andalucía que se tarda en encontrar una ambulancia que traslade al menor. "Acuerdan que lo harán en una ambulancia de soporte vital básico y no avanzado. Es decir, viene con conductor y enfermera/auxiliar de enfermería, porque no queda claro en la documentación el título de la persona que estaba".
El niño en ese momento tiene una saturación del 70% y la ambulancia tenía que recorrer entre 25 y 30 minutos de trayecto. "Se le debería de haber entubado y estabilizado antes de subir a la ambulancia por los protocolos que establece la Junta de Andalucía", explica el letrado.
Durante el trayecto, el menor comienza a tener problemas respiratorios cada vez más graves. "Le deberían haber entubado antes", insiste el letrado. La enfermera insistía al conductor que acelerara y los padres veían "cómo se le escapaba la vida a su hijo".
"Cuando llegan al otro hospital ya está en parada. Le intentan reanimar durante una hora y no lo consiguen". El menor falleció durante la madrugada del 28 de junio.
La familia ha demandado al seguro médico
Los padres reprochan al hospital que si su hijo estaba en una situación crítica, por qué no pidieron trasladarle al Virgen del Rocío, que se encuentra a escasos cinco minutos del centro hospitalario en el que se encontraba.
La demanda presentada ante el Tribunal de Instancia de Dos Hermanas contra la aseguradora -que es la responsable final de lo ocurrido- explica por qué se han incumplido los protocolos. Además, incluye un audio con la conversación del médico del hospital receptor reprochándole a su homólogo las condiciones en las que enviaron al niño. "Se podría haber evitado", dice el médico en estos audios.
"Esto no es una suerte de venganza por parte de los padres. Ha pasado un año y creen que tienen derecho a que se haga justicia, si no será muy difícil establecer mecanismos de seguridad", explica el letrado. Antes de llegar a la vía judicial se han agotado todas las vías anteriores de mediación. "A los padres les duele mucho que ni el hospital ni el seguro hayan reconocido o pedido disculpas y les obliguen a este peregrinaje judicial", insiste el letrado.
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