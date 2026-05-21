Un instituto de la Macarena será el primero de Sevilla en ofrecer un ciclo formativo de técnico de construcción

El centro de educación secundaria IES Inmaculada Vieira, situado en la Avenida de la Barzola, será el primer centro educativo público que ofrecerá en Sevilla capital el ciclo formativo de grado medio de Técnico/a en Construcción. Se trata de un programa, como cuentan desde el centro de enseñanza, íntegramente dirigido a jóvenes que buscan incorporarse a un sector con alta demanda de profesionales cualificados y grandes oportunidades de empleo.

Este ciclo de formación de Grado Medio cuenta, además, con un alto respaldo entre asociaciones de constructores, así como de pequeñas y medias empresas dedicadas al sector de la construcción. Un apoyo que se materializó en el respaldo por escrito de asociaciones empresariales de la construcción, así como de empresas privadas para la solicitud de instauración del este ciclo por parte del propio centro público. Hasta ahora solo se podía cursar en la provincia de Sevilla en el IES Hienipa de Alcalá de Guadaira.

Un programa académico enfocado a la empleabilidad

Este novedoso ciclo ofrece una formación completa en todas las áreas de la construcción: desde estructuras y hormigón (donde los estudiantes aprenderán a elaborar y montar encofrados y armaduras de hormigón armado), hasta albañilería integral, cubiertas y acabados, urbanización y gestión de proyectos. Los alumnos inscritos en el nuevo ciclo desarrollarán competencias para interpretar planos, organizar equipos de trabajo, gestionar recursos y elaborar presupuestos, lo que les permitirá, de manera prometedora, acceder a una amplia variedad de salidas profesionales, incluyendo puestos como jefe de equipo, albañil, encofrador, ferrallista, tejador, aplicador de revestimientos y pavimentador, entre otros.

De esta forma, el ciclo de formación pretende ofrecer a sus estudiantes un futuro profesional con garantía de empleabilidad y desarrollo en un sector que demanda constantemente a personal formado.

Las solicitudes de admisión para el próximo curso 2026/27 se abrirán a finales del mes de junio y la inscripción al grado medio se podrá realizar a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Junta de Andalucía. El IES Inmaculada Vieira pretende avanzar de manera firme en su apuesta como referente en la formación pública del distrito Norte, ya que además espera el próximo curso en transformarse en "Comunidad de Aprendizaje".