'El Perro Andaluz', nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, busca público en Sevilla: estos son los requisitos y las fechas de grabación

El Perro Andaluz, el nuevo programa del presentador y humorista Manu Sánchez que se emitirá en Televisión Española (TVE), busca público en Sevilla. La producción del show, que comenzará sus grabaciones en los próximos días en la capital andaluza, ofrece plazas gratuitas para acudir como espectador, en una colaboración con municipios del entorno como Gines.

Este nuevo programa supone la vuelta de Manu Sánchez a la televisión pública. Antes, en años anteriores, ya formó parte de la parrilla de TVE con programas como la primera edición de Bailando con las estrellas, ¿Juegas o qué? o Mejor contigo. Mucho más lejana, su primera aparición en el ente público, hace más de dos décadas. Ahora, Sánchez se encargará de dirigir El Perro Andaluz, un programa que se lanzará "desde Andalucía para el mundo".

Cuáles son los requisitos de edad y vestimenta para asistir al show

FigurArte Casting, la compañía encargada de la selección, ha establecido algunos criterios específicos para quienes se postulen como público, relacionados principalmente con la edad y la vestimenta.

De esta forma, los interesados deberán tener entre 18 y 55 años y "vestir adecuadamente para una emisión de gala". Además, los asistentes deberán contar con un Documento Nacional de Identidad en vigor y respetar las instrucciones de los regidores, coordinadores y otros miembros de seguiridad.

Los interesados deberán cumplimentar este formulario, y la propia productora confirmará a los mismos si entran (o no) en la nómina de invitados para los programas. Este anuncio se producirá unos días antes de la grabación.

Las fechas de la grabación del programa de Manu Sánchez

Al momento de la redacción de esta información, el aforo para los dos primeros programas ya está completo. Sin embargo, los candidatos que lo deseen todavía pueden postulares para los programas 3 y 4, que se grabarán los miércoles 17 y 24 de junio, en un horario (aproximado) de 17:30 a 20:00 horas.