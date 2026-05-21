La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio

Una veintena de bienes del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Sevilla se someterán a labores de conservación y mantenimiento hasta 2028. Entre ellos, se encuentran las distintas murallas que recorren la ciudad, el Arco del Postigo, el templete de la Cruz del Campo o los Caños de Carmona. Los trabajos buscan reponer los daños derivados de la sobreexposición a la intemperie o causados por actos vandálicos. El presupuesto de licitación asciende a 280.000 euros en tres anualidades y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de junio.

El pliego de la Gerencia de Urbanismo incluye la ejecución de las obras y trabajos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Inmueble Municipal, vinculados a la vía pública o espacios públicos. El objetivo es devolver a los monumentos sus valores estéticos, artísticos y patrimoniales. Para ello, se realizará la reposición de los desperfectos causados por daños derivados de su sobreexposición a la intemperie, así como, por daños a causa de actos vandálicos o usos indebidos.

¿Qué monumentos serán intervenidos?

Se trata de un total de 20 actuaciones repartidas por toda la ciudad en enclaves de la Ronda Histórica, el Arenal, Triana o San Bernardo, algunos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). En concreto, se trata de los restos de la muralla Almohade de la Casa de la Moneda, los cerramientos históricos de los Jardines de la Buhaira, el Templete de la Cruz del Campo, el Postigo del Aceite o el Postigo del Carbón. Además, el presente contrato abarca trabajos en murallas como la de la Macarena, los Jardines de Murillo, los Jardines del Valle, el Callejón del Agua, la Casa de la Moneda, la Puerta Real y la calle Goles.

Del mismo modo, se incluyen las columnas romanas de la calle Mármoles, el humilladero de San Onofre, el arquillo de la O, el Callejón de la Inquisición y el número 9 de la calle Cabeza del Rey Don Pedro. También, destacan los Caños de Carmona en La Florida, Luis Montoto y Pajaritos; y los Molinos del Guadaira como Teatinos, Torre Blanca y Aljudea. El pliego recoge igualmente la cisterna romana de la Plaza de la Pescadería, la calzada romana de la Avenida de Roma y los antiguos edificios ferroviarios de San Bernardo.

Los Caños de Carmona en una imagen de archivo. / El Correo

De la eliminación de grafitis a la retirada de elementos que se puedan desprender

Las actuaciones incluyen la retirada de grafitis, eliminación de excrementos y elementos vegetales, así como la limpieza de óxidos y de elementos constructivos como faldones, canalones, gárgolas y sumideros. El programa también contempla intervenciones más específicas orientadas a la conservación material de los inmuebles, como el sellado de fisuras, la reposición de revestimientos dañados y la corrección de deformaciones en rejas.

Además, se realizarán trabajos periódicos de mantenimiento en pinturas, carpinterías y cerrajería, respetando los criterios técnicos y estéticos fijados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. En los casos necesarios, se procederá al afianzamiento o desmontaje de elementos con riesgo de desprendimiento, que serán trasladados a dependencias municipales hasta su futura restauración.

Según recoge el pliego de condiciones de la Gerencia de Urbanismo, el contrato tendrá una duración de dos años con un presupuesto que asciende a 280.000 euros. En el presente 2026, se destinarían 120.000 euros, 140.000 durante 2027 y, finalmente, una última partida de 20.000 euros para 2028. Las empresas interesadas en el proyecto podrán presentar sus solicitudes de oferta hasta el miércoles 10 de junio a las 11:00 horas de la mañana.