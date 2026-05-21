El nuevo plan de ajuste del Ayuntamiento de Sevilla obliga a recortar tres millones de la estrategia de vivienda de Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a tener que realizar un plan de ajuste económico tras "sobrepasar la regla de gasto en 85 millones de euros" y acumular unos "25,1 millones de incumplimiento" en materia de estabilidad presupuestaria en 2025, como reconocía el mismo delegado de Hacienda, Juan Bueno, este miércoles. Dentro de este plan se incluyen medidas -y deseos- para evitar que vuelva a suceder este año y para su entrada en vigor debe conseguir el visto bueno del resto de grupos municipales. Sin embargo, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, plantea un contratiempo: la ley impide poder de ejecutar la ya anunciada ampliación de capital de tres millones de euros en Emvisesa para impulsar el Plan Hábitat Sevilla y actuar en 20 promociones de vivienda pública en alquiler.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, aprobó en la Junta General de la empresa municipal una ampliación de capital de gran importancia para la misma para poder acometer todas las actuaciones previstas para este año. En concreto, se iba a inyectar un importe de 2.980.923 euros para la mejora integral del parque público de viviendas en alquiler y así intervenir en 20 promociones distribuidas por toda la ciudad, alcanzando un total de 2.071 viviendas.

Según explican fuentes municipales a este periódico, Emvisesa recibirá esos 2,9 millones de euros, aunque se hará de otra forma y más adelante, bajo otra fórmula que ya se tiene contemplada y pronto se anunciará. Mientras tanto, para que ese dinero no se pierda, parte de esos casi 3 millones se destinarán a otro destino, si bien estas fuentes aseguran que no afectará a los ritmos de Emvisesa y está todo garantizado.

Más de 2 millones de inversión en cultura, colegios y centros cívicos

De ese importe que se iba a destinar a vivienda, se van a movilizar unos 2,6 millones de euros, a través de siete modificaciones presupuestarias, a otro fin. Estas inversiones se aprobarán este viernes, como informaba Juan Bueno, en la Junta de Gobierno Local y se llevarán al pleno de mayo, que tendrá lugar el próximo jueves 28. Entre ellas destacan 2 millones de euros hacia el ICAS para la ejecución del programa cultural previsto para todo el año 2026, con actividades como la Navidad de 2027, la programación del Teatro Alameda, Artillería, Taurina y la reapertura del Lope de Vega.

Unos 500.000 euros irán para el área de edificios municipales para la mejora, mantenimiento y conservación de colegios públicos. También se invertirán casi 95.000 euros más en el suministro del vestuario necesario para el personal del Ayuntamiento y, en especial, para los bomberos.

Y 120.000 euros adicionales para la mejora de los centros cívicos, para la reposición de mobiliario y enseres, así como maquinaria, instalaciones técnicas y vidriajes de edificios.

La ampliación de capital de Emvisesa iba a beneficiar a viviendas de Sevilla Este o Pino Montano

En la Junta General de la empresa municipal se aprobó una ampliación de capital por importe de 2.980.923 euros para el desarrollo del Plan Hábitat Sevilla, que tiene como objetivo principal modernizar y mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y seguridad de las viviendas públicas en alquiler gestionadas por Emvisesa. Estas intervenciones previstas incluyen:

Renovación y modernización de ascensores.

Mejora del aislamiento y la eficiencia energética.

Actuaciones en accesibilidad.

Refuerzo de la seguridad en edificios.

Renovación de instalaciones.

Mejora de garajes.

Estas actuaciones responden a criterios técnicos y a demandas históricas de los inquilinos y comunidades de propietarios, según informaba Emvisesa, y se iban a distribuir en siete zonas de la capital: Sevilla Este (2 promociones), Torreblanca (5 promociones), Pino Montano (6 promociones), San Jerónimo (2 promociones), Amate (2 promociones), Nervión (2 promociones), y Macarena (1 promoción). De hecho, las obras correspondientes al Plan Hábitat Sevilla se encuentran ya licitadas y adjudicadas, quedando únicamente pendiente este trámite de ampliación de capital para su puesta en marcha definitiva.

Promoción de viviendas de Emvisesa en la avenida del Flamenco en el barrio de Bellavista. Denominada Entreolivos-Bellavista está ubicada en la zona de Pítamo Sur de Sevilla / Jorge Jiménez

La nueva tasa de basura supondrá pagar 120 euros por hogar en Sevilla

El plan de ajuste que Juan Bueno presentó este miércoles a los grupos municipales para solucionar en 2026 los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto. Este tiene como puntos clave la aprobación de la tasa de basura, la mejora en problemas detectados en la gestión burocrática de ingresos, y esperar a que los tribunales decidan sobre la tasa de telefonía, como ya informó este periódico.

"La tasa de basura hay que ingresarla sí o sí", explicaba el concejal del PP. La propuesta planteada por el Ayuntamiento, que no logró convencer al resto de partidos de la oposición, se basaba en un pago diferenciado por distritos. Así, por ejemplo, una vivienda de Triana tendría que pagar hasta 120 euros más al año. Lo mismo pasaría con los locales: los bares de Sevilla Este y Pino Montano desembolsarían entre 80 y 90 euros más por trimestre por la recogida de residuos.

Habrá que ver si cambia la propuesta de la tasa de basura. "Hemos tendido la mano al resto de grupos, pero no hemos tenido alusión para cambiar lo presentado", razonaba Bueno, ya que precisamente los grupos rechazaron la propuesta por estar en contra de cómo se pretendía ejecutar, no por la tasa en sí. "Volveré a decirle a los grupos qué quieren cambiar y queremos volverla a llevar antes de verano, al pleno de junio o julio", continuaba.

La tasa de telefonía es otro de los problemas a solucionar, aunque "está recurrida y estamos a la espera de la resolución de los tribunales porque los operadores de telefonía lo han recurrido". Y luego están los problemas burocráticos detectados, "una causa técnica que está en vías de solución" y que derivan de la ayuda a domicilio.