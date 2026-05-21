Inversión de más de un millón de euros para el Polígono Astilleros de Sevilla: se adaptará para recibir piezas de grandes dimensiones

El Polígono Astilleros -ubicado en la Zona Franca del Puerto de Sevilla- contará con una inversión de más de un millón de euros para adaptarse a la recepción de piezas de grandes dimensiones. La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación pública el contrato para llevar a cabo esta intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de 17 meses.

"La finalidad es garantizar la funcionalidad y la seguridad operativa de las infraestructuras destinadas al tránsito de vehículos pesados y cargas de proyecto de gran tonelaje, asegurando la estabilidad del pavimento y la integridad de los usuarios", señala la documentación consultada por este periódico.

Hay que recordar que en este enclave se ubican empresas que fabrican o recepcionan este tipo de piezas, como GRI Towers Sevilla, dedicada a la fabricación de torres eólicas, o Tecade, que realiza el diseño y fabricación de grandes estructuras metálicas, puentes y soluciones para la industria offshore y energética.

Plan global de mejora

Esta inversión forma parte del plan global de mejora y modernización de la Zona Franca de Sevilla -concretamente, de la encomienda de gestión suscrita con la Autoridad Portuaria de Sevilla para la mejora integral de sus instalaciones-, que cuenta con una inversión de casi 3,9 millones de euros financiada por el Ministerio de Hacienda y por los recursos procedentes de las aportaciones fiscales de las empresas instaladas en el recinto.

Dicho programa contempla la actualización de infraestructuras estratégicas con el objetivo de reforzar la competitividad del enclave, mejorar los servicios a las empresas ya implantadas y favorecer la llegada de nuevas inversiones, consolidando la Zona Franca como espacio industrial y logístico de referencia en el sur de España.

Localización de las obras

Los viales de actuación se sitúan en el área de operaciones de Astilleros, "una zona sometida de forma continua al tráfico de vehículos y maquinaria de gran tonelaje propios de la actividad industrial y logística". Dada la evolución de la actividad industrial y el incremento en los pesos de las estructuras trasladadas, el pavimento actual requiere de una actualización técnica para mantener los estándares de eficiencia y seguridad operativa.

"En la superficie del pavimento se aprecian agotamientos estructurales propios del uso intensivo, como irregularidades en la rasante y fisuraciones superficiales que requieren una adaptación integral. Estas discontinuidades en el firme, junto con la presencia de soluciones provisionales mediante chapas metálicas para cubrir registros e irregularidades en el firme, han cumplido su función temporal, pero deben ser sustituidas por soluciones definitivas que garanticen una superficie de rodadura continua y estable", señala la documentación consultada.

Inversión movilizada del plan de modernización de la Zona Franca

Se trata de una de las primeras inversiones movilizadas dentro del plan de modernización de la Zona Franca. La primera anunciada por la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, hace unas semanas, que beneficiará a la compañía sevillana Tecade, ya que se reforzará el vial de la grada 4, con el objetivo de aumentar su capacidad de carga y adaptarlo a las nuevas necesidades industriales y logísticas del espacio.

Durante su visita a las instalaciones de la empresa, Tovar trasladó a sus representantes los detalles de esta actuación, "que permitirá mejorar una infraestructura clave para la operativa de esta compañía industrial sevillana, que tiene ya comprometidos proyectos internacionales de gran envergadura en el corto medio plazo". Esta intervención cuenta con un presupuesto de licitación de 178.209,45 euros (IVA no incluido). La contratación de las obras se realizará mediante procedimiento abierto, por lo que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación de la APS. En este caso, las obras tienen un plazo de ejecución previsto de dos meses.