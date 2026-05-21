Los serenos también vigilarán las madrugadas en Pino Montano: se amplía el servicio a cuatro barrios del norte de Sevilla y suma 14 agentes más

Los serenos amplían su mapa de actuación y llegarán también al norte de la ciudad. Concretamente, a Consolación, Las Almenas, Pino Montano y San Diego. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves que los agentes cívicos suman más barrios - ya actúan en 29- y se incorporan 14 agentes más. Así, en total el servicio ya cuenta con 64 serenos y tres coordinadores en activo para atender a más de 30.000 sevillanos más además de los que ya se beneficien de este servicio de proximidad nocturna puesto en marcha en diciembre de 2023.

Según cifras oficiales, desde la puesta en marcha del servicio, los serenos han realizado más de 3.000 acompañamientos a ciudadanos y han cursado casi 1.000 avisos y derivaciones al CECOP, la Policía Local o los Bomberos ante incidencias de diversa índole. "Cuando pusimos en marcha el proyecto piloto en el Casco Histórico, ya dijimos que los serenos venían para quedarse y que llegarían a todos los rincones de Sevilla. Cada vez que ampliamos el servicio, cumplimos esa promesa. Las Almenas, Pino Montano, Consolación y San Diego merecen este servicio", ha valorado el alcalde.

Los serenos de Sevilla atienden durante la madrugada con rondas en las calles

El servicio se presta todas las noches del año en franja horaria de 23.00 a 7.00 horas. Los agentes cívicos desarrollan una labor preventiva y de proximidad que incluye informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, detectar incidencias en el mobiliario urbano y actuar como primer enlace con los servicios de emergencia cuando la situación lo requiere.

En ningún caso sustituyen a la Policía Local, sino que la complementan con una presencia cercana y de carácter comunitario. Antes de rondar en las calles, los agentes reciben formación en protocolos de actuación por parte del CECOP y de Protección Civil, así como una preparación específica en prevención de la violencia de género y en lucha contra la LGTBIfobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa con los agentes cívicos, los serenos, junto a los delegados José Luis García y Álvaro Pimentel / Ayuntamiento de Sevilla

"Este servicio no es solo un impulso a la seguridad: es también solidaridad. Un sereno que acompaña a una persona mayor a su portal, que avisa a los bomberos ante un escape de gas o que calma una situación de conflicto en la calle atendiendo a los protocolos de seguridad está haciendo ciudad. Y eso es exactamente lo que queremos para Sevilla", ha explicado Sanz.

La mayoría de contrataciones de los serenos son personas desempleadas

La mayoría de contrataciones, más de 40 de ellas, se han realizado a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia ERACIS+, una estrategia cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

El servicio de serenos arrancó en diciembre de 2023 como proyecto piloto con 18 agentes y 2 coordinadores desplegados en 12 barrios del Casco Histórico. En octubre de 2025 se produjo la primera gran expansión, que lo llevó a 50 agentes y 29 zonas de la ciudad, con una inversión de 2,6 millones de euros.