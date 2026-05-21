La Academia del Audio crea los primeros premios a los mejores pódcast en español

La Academia del Audio entidad representativa del sector del pódcast y el audiolibro celebra en Sevilla los días 28 y 29 de mayo una nueva edición de Prosodia, el gran evento de esta industria en español. En el marco de esta cita, que se celebrará en la Fundación Cajasol, se crearán los primeros premios a los mejores pódcast en español.

En este evento se celebrará la primera reunión presencial de sus socios, con la asistencia prevista de una treintena de ellos. Además de los premios, los académicos trabajarán en varias mesas temáticas y avanzarán en el calendario electoral para elegir una nueva junta directiva. El desarrollo de estas actividades es producto de la alianza entre la recién constituida entidad académica y los organizadores del evento, la productora Qwerty Podcast y la agencia Sabir Comunicación. Esta reunión cuenta con el apoyo de la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía y la compañía biofarmacéutica Sobi.

La invitación a pódcast de referencia nacional y las últimas tendencias

Prosodia trae a la capital hispalense las últimas tendencias en formato y contenido y cuenta con la presencia de las voces más destacadas del sector con sus correspondientes programas Las Raras de las de Catalina 1 May y Martín Cruz, Un tema al día de Juanlu Sánchez, True Story de Pilar Sayans y Álvaro de Cózar, El Extraordinario de Andrea Morán Mar Abad, La Propagadora de Txema Valenzuela o YesWeCast de Fran Izuzquiza, entre otros muchos profesionales del podcasting.

En concreto, True Story y Las Raras presentarán el jueves 28 de mayo la colaboración entre ambos equipos de la que nace el primer episodio de la nueva temporada de Hechos Reales, que gira en torno a la figura de Pablo Neruda. Además de contar con el género respaldo de Fundación Cajasol, también cuentan con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC).

Debate para profesionales y una formación gratuita

Una de las claves fundacionales de Prosodia y en el que se centra el evento es el debate entre profesionales de la creación y producción de formatos de audio, que abordará temas como la importancia de cuidar la edición y la narración, la estrategia de marketing del branded pódcast o los formatos transmedia.

La presente edición cuenta de nuevo con un espacio dedicado al pódcast en el ámbito de la salud. En el que se comparte la experiencia desarrollada entre el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Clínic de Barcelona para crear un formato testimonial que se ha convertido en una herramienta terapéutica. Que ya cuenta con respaldo científico y que tiene como finalidad el cuidado de la salud mental y anímica de pacientes supervivientes de cáncer de mama.

Días previos al evento también se impartirán talleres formativos para profesionales del periodismo y la comunicación, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación para el Progreso de la Comunicación. El encuentro es de acceso libre y gratuito para el público general, previa inscripción en la web prosodia.es.