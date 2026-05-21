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FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES

La Universidad de Sevilla recortará 13 millones de euros para asumir los gastos de personal ante la falta de financiación autonómica

La Hispalense ha hecho público un informe en el que constata que el coste real de las plantillas para 2026 es de 462 millones de euros, a pesar de que solo recibe 449,3 millones por parte de la Junta de Andalucía

Rectorado de la Universidad de Sevilla

Rectorado de la Universidad de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

La Universidad de Sevilla llevará a cabo un ajuste presupuestario ante la falta de financiación autonómica para asumir gastos de personal. Para ello, realizará un ahorro en otros capítulos de gasto que consensuará con los sectores implicados, según apunta la rectora Carmen Vargas. La Gerencia de la Hispalense ha hecho público un informe en el que constata que el coste real de las plantillas para 2026 es de 462 millones de euros, a pesar de que solo recibe 449,3 millones por parte de la administración autonómica.

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) dio luz verde en abril al primer reparto presupuestario de 2026, que contó con el apoyo de los rectores de las universidades de Andalucía tras incorporar una partida adicional destinada a atender reclamaciones económicas de los campus. A pesar de ello, la Universidad de Sevilla ha elaborado un informe detallado acerca de los números y los costes actuales de la plantilla y constata que hay una diferencia de 13 millones de euros entre la cantidad recibida por la Junta de Andalucía al respecto y el gasto real del personal universitario. Un total de 462 millones de euros frente a los 449,3 destinados por el Gobierno autonómico.

Ante esta situación, la Hispalense plantea un control sobre el crecimiento del gasto de personal, para que no exceda de los 462 millones estimados. Del mismo modo, plantea un ajuste presupuestario ahorrando en otros capítulos diferentes al gasto del personal universitario con un único criterio: minimizar el impacto directo de las personas y las medidas que afecten a retribuciones, becas y otras prioridades.

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Este último apartado se concreta en un ajuste preventivo del 50% en el gasto de los servicios centrales de los Vicerrectorados para ser más eficientes, según detalla la Gerencia de la Universidad de Sevilla. En cambio, lo más relevante es la incorporación de medidas adicionales de ajuste que la rectora Carmen Vargas confirma que consensuará con los sectores implicados. Las medidas afectarían a la dedicación docente del profesorado, dedicación y asignación del Personal Técnico de Administración y Servicios (PTGAS), promociones y contrataciones y planes propios.

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