El barrio de San Jerónimo despega como base de las nuevas empresas del sector aeroespacial europeo con un proyecto internacional en las naves de Renfe

San Jerónimo sigue creciendo como núcleo del sector aeroespacial en Sevilla. El Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno Local, aprueba este viernes la concesión demanial de las naves de Renfe (o de la Antigua Estación San Jerónimo). Este proyecto se suma a la sede de la Agencia Espacial Española, ubicada en este barrio del norte de la ciudad, por lo que la actividad se concentra poco a poco en esta manzana. Este inmueble, que tiene un siglo de antigüedad y funcionaba como lugar de almacenamiento de locomotoras durante buena parte del siglo XX, operará ahora como incubadora para apoyar a empresas aeroespaciales en su desarrollo.

Este acuerdo llega después de que hace un mes, también en Junta de Gobierno, se declarara de interés general el proyecto presentado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-CATEC) para la implantación y desarrollo del proyecto ESA BIC Andalucía que está promovido y gestionado por la Agencia Espacial Europea (ESA). Fue el paso previo para la concesión demanial directa y gratuita de determinados espacios de las Naves de Renfe, tras la solicitud realizada por FADA-CATEC, para que estos funcionen como sede y lugar de operaciones físicamente. Actualmente, tras la instalación de la Agencia Espacial Española en el edificio CREA, los funcionarios del servicio municipal de Economía se encuentran allí de momento junto a una incubadora de empresas.

La ministra Diana Morant presenta el nuevo logotipo de la Agencia Espacial Española. / EPE

La incubadora ESA BIC Andalucía comienza a asesorar a seis startups

La ESA BIC Andalucía es el único centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea en la comunidad, y se trata de una iniciativa impulsada por CATEC, la Agencia Espacial Española (AEE), el Gobierno Regional de Andalucía (Junta de Andalucía) y el Ayuntamiento de Sevilla. Mientras que el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) es un centro tecnológico establecido y gestionado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), siendo el único de España dedicado exclusivamente al sector aeroespacial y ubicado en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) de La Rinconada, el único espacio empresarial en Europa destinado en exclusiva al sector aeroespacial.

Su objetivo de esta incubadora es fortalecer el ecosistema andaluz de emprendimiento espacial, impulsar la creación de nuevas empresas y atraer talento e inversión al sector. Por ello, tiene especial interés en ayudar a empresas jóvenes que tengan proyectos innovadores basados en tecnología espacial y la apliquen en nuevos productos y servicios.

Precisamente, la Junta de Andalucía anunció que seis startups del espacio iniciarían su asesoramiento en la incubadora ESA BIC Andalucía, dentro de la primera convocatoria, con una cofinanciación del Gobierno andaluz y de la ESA de 504.000 euros por cada una de las partes. El Ayuntamiento de Sevilla colabora facilitando como sedes las Naves de Renfe, siendo ahora cuando se materializa la concesión, y la Agencia Espacial Española (AEE) como impulsora estratégica del programa en el marco de la política espacial nacional.

Apoyo económico, coaching o asesoría jurídica: la ayuda a startups en las naves de Renfe

La incubadora brindará, en esta etapa inicial, apoyo técnico, mentoría y asesoramiento a seis startups en diferentes campos para que puedan transformar sus ideas innovadoras en proyectos y soluciones viables en el mercado y logren operar y crecer de forma independiente en una etapa posterior. En una segunda fase se impulsarán otras seis, con el objetivo final de respaldar a un total de doce startups en un periodo de cinco años.

El programa incluye subvenciones en cada una de las dos fases para sustentar los proyectos en fase de incubación, con un total de 360.000 euros correspondientes a la primera convocatoria. Estos recursos se orientan a la maduración tecnológica de los proyectos, la validación de sus modelos de negocio y la protección de la propiedad intelectual, facilitando su preparación para el acceso al mercado.

También se incluyen 50 horas de coaching empresarial, 10 horas de consultoría jurídica, 20 horas de soporte técnico, colaboración con socios estratégicos del segmento, espacios e instalaciones en condiciones preferentes, acompañamiento en la búsqueda de financiación, o acceso ventajoso a una red de inversores o a ayudas regionales. De igual modo, el centro de incubación promoverá la participación de las startups en eventos exclusivos y en acciones de networking con socios estratégicos del sector. Este proceso de incubación se podrá prolongar hasta un periodo máximo de 24 meses.

¿Qué fueron las naves de Renfe?

Este conjunto de instalaciones ferroviarias fue construido por la compañía ferroviaria MZA en las cercanías de la estación Sevilla-San Jerónimo. Sin embargo, en torno a 1941 pasaron a manos de Renfe, y a finales de los años 80 se cerró tanto el depósito de San Jerónimo como los talleres para concentrar los servicios en Santa Justa. Con la Expo de 1992 la mayoría de las instalaciones fueron derruidas, quedando en pie las naves actuales.

Con la incorporación de las naves de Renfe al sector aeroespacial, San Jerónimo sigue creciendo en proyectos, tanto empresariales como residenciales. Además de la ya mencionada sede de la Agencia Espacial Española en el edificio CREA, en el número 6 de la calle José Galán Merino, el Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a diferentes iniciativas en materia de alojamiento. En un radio de veinte minutos andando, entre la sede de la Agencia Espacial Española, el cementerio de San Fernando, el Monasterio de San Jerónimo o el cementerio de los ingleses, se levantarán casi mil viviendas: por un lado se construirán casi 200 viviendas más, repartidas en dos edificios en la calle Marruecos, por otro unas 720 viviendas en los antiguos suelos de la fábrica de Cross.

Además, la Gerencia de Urbanismo aprobó la construcción de un hotel de 186 habitaciones en la calle Cataluña y de un edificio de ocho plantas con 133 nuevas viviendas en los suelos denominados DMN-05 Arteferro-Citroën, una zona que anteriormente fue ocupada por instalaciones industriales.