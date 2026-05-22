Víctor, padre beneficiario del nuevo cheque bebé en Sevilla: "Son muchos gastos entre pañales, ropa y comida...600 euros se agradecen"

El anuncio realizado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla sobre la puesta en marcha de una ayuda directa de 600 euros para familias con hijos nacidos o adoptados entre enero de 2025 y mayo de 2026 es una medida casi sin precedentes en la ciudad de Sevilla. Hay que remontarse a los 2.500 euros concedidos por el Gobierno de España en 2007 para encontrar algo similar al que se hayua. La medida, presentada por el Consistorio como una iniciativa de apoyo a la natalidad y alivio para la economía familiar, irrumpe en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y por las dificultades que muchas parejas, sobre todo jóvenes, encuentran a la hora de afrontar los gastos derivados de la crianza.

Víctor, quien prefiere no dar su nombre completo, es uno de los potenciales beneficiarios. Está empadronado en Sevilla desde antes de 2021 y ha sido padre de un bebé durante 2025. "Me acabo de enterar hace nada a través de la prensa, tengo claro que lo solicitaré el mes que viene" advierte.

"Los requisitos que piden me parecen bastante básicos en realidad, consiste en estar al día con Hacienda y haber tenido un niño dentro del periodo establecido, y cumplo con los dos. Así que, se supone, que con un poco de suerte me tocará recibir la ayuda".

"Una de las cosas que me parece muy buena es que no hay un límite de renta para solicitar el cheque". Vicente fue padre el pasado año, y asegura que son muchos los gastos a sufragar con la llegada de una nueva vida. Si le preguntamos por si ya tiene claro la forma en la que realizar la solicitud, nos aclara que ya se encuentra informado: "Sí, estoy al tanto de que se hace telemáticamente" "Espero que no tarden mucho en responder y conceder la ayuda".

600 euros para afrontar los gastos

Víctor reflexiona cómo, a pesar de que este nuevo cheque no resulta ser mucho dinero, "son muchos gastos, entre pañales, ropa, comida y demás cosas necesarias se te va un pico". "Evidentemente, el niño no se va a quedar sin comer, pero sí es una ayudita que siempre puede venir bien, por tanto espero que no tarde mucho". En cuanto a qué va a destinar la cuantía, Vicente no tiene claro nada fijo, destinará la ayuda a sufragar de manera general todos los gastos consecuentes de dar la bienvenida a un nuevo hijo.

Desde productos básicos para el recién nacido hasta gastos médicos, alimentación o conciliación, la llegada de un hijo al núcleo familiar supone sin duda un importante desembolso económico, especialmente durante los primeros meses, algo que muchas familias consideran cada vez más inasumible. De ahí que Vicente haya celebrado esta nueva ayuda como si le hubiera tocado un "pequeño premio de la lotería".