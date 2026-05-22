La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas toma impulso: luz verde al proyecto con el objetivo de iniciar obras este año

Un paso más para la esperada ampliación de la Feria de Sevilla con más de 200 casetas nuevas, con la mirada puesta en lograr un amplio porcentaje de la misma para la de 2027 y lo restante en 2028. El Ayuntamiento ha informado que ya cuenta con un Estudio de Viabilidad favorable y un anteproyecto de ejecución de las obras de ampliación del recinto ferial. Ambos documentos serán sometidos a exposición pública durante un mes y desde entonces se podrán presentar alegaciones a los mismos. Se da así luz verde a la iniciativa presentada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur en forma de UTE. El concurso establecerá una concesión de estos terrenos por 28 años en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros, y las obras requerirán una inversión de 80 millones de euros.

Este paso es fundamental para seguir avanzando en el procedimiento y en los trámites necesarios para llevar a cabo la ampliación del recinto ferial. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha asegurado que será complicado que todo el proyecto pueda estar ejecutado en 2027, de manera que parte del mismo tendrá que acabarse de cara a la Feria de Abril de 2028.

Abierto el plazo de alegaciones al proyecto de ampliación de la Feria de Sevilla

Hace un año la Junta de Gobierno local recibió la encomienda del Área de Fiestas Mayores a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para la realización de las actuaciones encaminadas a la tramitación del Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras. Este estudio llevaba consigo la realización de una iniciativa de ejecución de las obras, es decir, el anteproyecto que también ha recibido el visto bueno. Y este viernes, la Junta de Gobierno Local vuelto a recibir el Estudio de Viabilidad con el informe favorable de Fiestas Mayores.

Por un lado, desde Fiestas Mayores se insiste en que es necesario que la reordenación del espacio de ampliación se ajuste a la trama urbana característica del Real. Y por otro lado, los informes, tanto jurídico y de la Intervención al respecto del mismo, son también favorables, aconsejando continuar con la tramitación del expediente, sin perjuicio de que tras el trámite de información pública al que habrá de someterse el documento y una vez se hayan obtenido los informes sectoriales de los organismos e instituciones pertinentes, se tendrá que examinar la iniciativa en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos.

En este momento también se someterá a un proceso de maduración para redactar el pliego de condiciones para contratar la ejecución de las obras propiamente. Asimismo, siguiendo con los trámites legales oportunos, estos documentos serán trasladados a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su pronunciamiento al respecto mediante los oportunos informes sectoriales.

Los plazos de la ampliación de la Feria de Abril: inicio de las obras en 2027

La intención del Gobierno de José Luis Sanz es ejecutar a lo largo de este año y comienzos del siguiente la gran parte de las obras de ampliación de la Feria para dar cabida a 220 casetas más. Por eso, para llegar a tiempo, todo tiene que ir en plazo y lo más rápido posible. De momento, el alcalde no se ha atrevido a asegurar con rotundidad que la totalidad de las nuevas casetas estarán montadas en 2027, por lo que algunas podrían demorarse hasta la Feria de 2028. En este sentido, el primer gran paso ya se ha dado con la aprobación del anteproyecto.

"Yo nunca he hablado de posponer ni postergar", aseguró Sanz hace un mes. Según explicó el alcalde, la intención es poder arrancar las obras después del verano. "Vamos a intentar que comiencen, si no en enero, en septiembre del 2026", declaró el primer edil popular. Una vez pasen los 30 días de fase de exposición pública se procederá a la licitación y se adjudicará a una empresa. Será entonces cuando puedan empezar los trabajos.

"Este proyecto va a salir. No sabemos si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas. A lo mejor en 2027 no están todas, en 2028 seguro. En 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirles cuántas casetas va a haber", reiteró el alcalde. La Feria quedaría ampliada en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente y daría lugar a 220 casetas nuevas y la reubicación de otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio.