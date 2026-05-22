El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta

Todas las familias sevillanas que hayan tenido un bebé o adoptado entre el 1 de 2025 y el 22 de mayo de 2026 tendrán derecho a un cheque de 600 euros. El Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por José Luis Sanz ha puesto en marcha uno de sus compromisos presentes en los pactos con Vox: una convocatoria de ayudas económicas para incentivar la natalidad. Finalmente, el presupuesto de esta medida será de 1,7 millones de euros que se repartirán entre los hogares que hayan crecido durante los últimos meses.

El cheque bebé de Sevilla, valorado en 600 euros por familia, se podrá solicitar en cuanto se publique la nueva convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincial. Podrán acceder a esta ayuda todas las personas empadronadas en la ciudad de Sevilla al menos antes del 1 de enero de 2021 con independiencia de su nacionalidad que hayan tenido un bebé o hayan adoptado un menor de hasta cuatro años de edad.

Como condiciones para esta convocatoria, las familias deberán estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla para lo que se deberá entregar un certificado de titularidad de la cuenta corriente donde se realizaría el ingreso de la ayuda. Las solicitudes se podrán presentar durante el próximo mes desde el momento en el que se abra la convocatoria aunque no incidirá el orden de llegada. Todas las ayudas que entren dentro del plazo tendrán las mismas posibilidades.

Según la información difundida por el Ayuntamiento de Sevilla no habrá límite de renta en esta convocatoria de forma que las solicitudes no se baremarán en función de los ingresos de las familias que hayan tenido un bebé o hayan adoptado.

Un incentivo a la natalidad

"Se trata de una ayuda real, directa, pensada para mejorar la vida de las familias sevillanas desde su nacimiento y que se suma al resto de medidas dirigidas a la familia que impulsa el Ayuntamiento de Sevilla", explica el gobierno municipal que ha aprobado esta iniciativa de forma urgente en la Junta de Gobierno para su entrada en vigor de forma inmediata.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal por incrementar la población empadronada en la ciudad de Sevilla que ha experimentado ya un importante crecimiento este año hasta volver a situarse por encima de los 700.000 habitantes.

La primera vez que en España se planteó una iniciativa similar fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que aprobó un cheque bebé de 2.500 euros que se entró entonces sin límite alguno de renta. La medida fue suprimida meses después en plena crisis económica.