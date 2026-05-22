El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto de rehabilitación del gran jardín de la Expo del 92

La reforma del Jardín Americano, el más emblemático y representativo de la Expo del 92, se detiene. El Gobierno de José Luis Sanz había iniciado hace apenas un mes la licitación de la redacción del proyecto para encontrar una empresa interesada en hacerse cargo de este contrato. Sin embargo, en la Junta de Gobierno Local de este viernes se desiste de la adjudicación de su rehabilitación y recuperación. Desde el Ayuntamiento, a preguntas de este periódico, no han respondido al motivo de este parón, que supone que este espacio verde ubicado en La Cartuja, junto al Auditorio Rocío Jurado, vuelva a quedar pendiente de las actuaciones que se antojan necesarias.

Este jardín, en aquellos años uno de los más exóticos de Europa, realmente fue restaurado entre 2007 y 2010, pero según consta en el pliego consultado por este periódico estos trabajos de conservación resultaron insuficientes. Solo se hicieron actuaciones puntuales o ligadas a la seguridad, como desbroces, podas o retirada de árboles peligrosos. De hecho, toda la zona verde alrededor del auditorio Rocío Jurado ha sido foco constante de incendios. Aunque el Jardín Americano está incluido en el contrato vigente de conservación, el propio Ayuntamiento admite que el mantenimiento ordinario no basta para devolverle "el nivel de ornato" que tuvo en su origen ni para resolver problemas estructurales y funcionales de varios de sus elementos más singulares, como el jardín vertical, el umbráculo y los estanques o láminas de agua.

El documento a elaborar iba a servir como base para definir las actuaciones necesarias y dar arranque a las obras. El encargo estaba valorado en 43.560 euros, IVA incluido, y debía estar listo en un plazo de seis meses para poder empezar la siguiente fase. Además, las empresas interesadas tenían hasta el pasado 6 de mayo para enviar sus ofertas.

El Jardín Americano llegó a concentrar cerca de 500 variedades distintas

El Jardín Americano fue uno de los espacios más simbólicos de la Exposición Universal de 1992 en La Cartuja. De tres hectáreas de tamaño, se creó como un jardín botánico único en España porque concentraba especies americanas de cerca de 500 variedades distintas en una zona ubicada entre la dársena del Guadalquivir, el Camino de los Descubrimientos, el auditorio Rocío Jurado y el Pabellón de la Navegación.

Desde entonces han pasado más de 30 años en los que esta gran zona verde no ha vuelto a ser lo que era, acumulando años de abandono como otros muchos espacios del legado de la Expo. Por eso ahora se están dando los primeros pasos para redactar un proyecto de rehabilitación y recuperación integral del recinto y se está preparando el terreno para una intervención de mayor alcance, es decir, un futuro proyecto de obras que partirá de una estimación inicial de 800.000 euros de coste de ejecución material y deberá definir con detalle qué actuaciones son viables para devolver al jardín su diseño original, su valor botánico y su imagen como enclave emblemático de la Isla de la Cartuja.

Estanques, caminos, pérgolas y especies para el Jardín Americano

La redacción del proyecto incluía elaborar una memoria histórica del jardín para reconstruir el diseño original, la distribución de espacios, las especies vegetales empleadas en su plantación antes de la Expo y la planimetría inicial. También se iba a redactar un informe detallado del estado actual, con fotografías y una comparativa entre el jardín que se concibió y el que existe ahora, para determinar qué partes pueden recuperarse por completo, cuáles solo parcialmente y cuáles no.

Después llegaría el anteproyecto, que deberá traducir ese análisis en propuestas concretas. La idea era determinar hasta qué punto puede recuperarse el trazado original del Jardín Americano y cómo hacerlo de forma viable. El proyecto de ejecución tendrá que recoger después todas las actuaciones necesarias para la restauración integral del espacio. Entre ellas figura la puesta a punto de la jardinería que aún permanece, la recuperación de los espacios ajardinados desaparecidos, la consolidación de los existentes, la reposición de parterres y delimitaciones originales y el ajardinamiento completo del recinto conforme a su diseño inicial.

Uno de los bloques más importantes sería el relacionado con el agua. El pliego obliga a estudiar el estado de las láminas de agua y a proponer soluciones para sus instalaciones hidráulicas. También tendría un peso destacado la recuperación de varios de los elementos más reconocibles del recinto. Habría que analizar la estructura de la jardinería vertical para detectar posibles inestabilidades y plantear su consolidación, incluyendo después la nueva plantación y el sistema de riego.

Del mismo modo, se exigía un estudio específico para reparar y estabilizar el umbráculo, una de las piezas más características del jardín, de unos 1.700 metros cuadrados y hasta ocho metros de altura, formado por una estructura y lamas de madera que generan sombra para especies tropicales y subtropicales.

La futura intervención abarcaría además la rehabilitación de caminos y zonas pavimentadas, la restitución de viales originales, la recuperación de áreas verdes ocupadas por recorridos intermedios que no pertenecían al diseño primitivo, así como el estudio del cerramiento, las barandillas, las pérgolas y otros elementos metálicos, con su reparación o sustitución si fuera necesario. A eso se añadiría una revisión completa del sistema de riego, para decidir si puede reaprovecharse parte del actual o si es preciso implantar una nueva instalación adaptada al jardín que se proyecte.