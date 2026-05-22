La nueva sede de Cox en el Puerto de Sevilla abrirá sus puertas en 2028: 30 millones de inversión en el nuevo distrito urbano portuario

Uno de los puntos que Cox ha aprobado en su junta de accionistas ha sido el cambio de sede social -que desde el año pasado se sitúa en Palmas Altas- al Puerto de Sevilla. En concreto, se ubicará en el futuro Distrito Urbano Portuario.

Este entorno albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

30 millones de inversión

Las obras arrancarán una vez que el consejo de administración del Puerto de Sevilla dé luz verde al inicio de las obras, un trámite que se aprobará en otoño, según ha anunciado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona.

La previsión de Cox es comenzar las actuaciones en octubre de 2026, con el objetivo de que su puesta de largo en 2028 -la previsión es de 18 meses de obras-, un proyecto en el que invertirá 30 millones de euros.

Referente europeo

"Esta nueva sede es una respuesta en este momento, un reflejo del crecimiento de la compañía y de la ambición que tenemos para el futuro", ha señalado el presidente de Cox, Enrique Riquelme.

En este sentido, ha asegurado que la nueva sede en el Distrito Urbano Portuario "nace con una ambición clara, ser un referente europeo de regeneración urbana, innovación y sostenibilidad. Pero sobre todo, nace con un propósito, contribuir positivamente a la ciudad que nos acoge. Porque a medida que crecemos, también crece nuestro compromiso con los territorios en los que estamos presentes".

Así, ha asegurado que que la nueva sede "será un campus corporativo de nueva generación, abierto, flexible y luminoso, diseñado para poner a las personas en el centro".

Otras sedes barajadas

Nacho Moreno, consejero delegado y también ejecutivo de Cox, en una atención a medios posterior a la presentación de la nueva sede, ha reconocido que la compañía había barajado otras ubicaciones. Entre ellas, VERA Sevilla, el megaproyecto que se está levantando en la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También se plantearon la posibilidad de ir a Aerópolis, pero lo descartaron al principio del proceso, así como construir un edificio desde cero, aunque eso no se correspondía con los tiempos para abandonar el edificio de la Ciudad de la Justicia que tiene arrendado a la Junta de Andalucía en la actualidad.