Detenidos en Sevilla tras inmovilizar y robar la cartera a un hombre de 93 años que le había dado limosna

La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a una mujer e investiga a un hombre por el presunto robo con violencia a un anciano de 93 años, al que habrían abordado tras aceptar dar una limosna y, “aprovechando su avanzada edad y fragilidad”, tirado al suelo para sustraerle la cartera con sesenta euros, dejando a la víctima herida.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba por la calle y fue abordada por una mujer que pedía una limosna.

El asalto al anciano tras realizar un acto caritativo con su bastón

Así, el hombre "de forma caritativa y solidaria" accedió a entregarle una pequeña cantidad de dinero y continuó su marcha, ayudado de su bastón. La mujer después fue tras la víctima y la alcanzó por sorpresa, tiró al suelo y "aprovechó su evidente fragilidad y escasa capacidad de reacción".

De esta forma y mientras el afectado aún se encontraba en el suelo, la mujer se ausentó momentáneamente del lugar para avisar a una segunda persona y regresar donde se encontraba el perjudicado.

La identificación de los presuntos autores y la recuperación de los sesenta euros

Uno de los dos agarró sus manos para inmovilizarlo mientras el otro robó su cartera y los sesenta euros que portaba. Posteriormente, huyeron del lugar y el hombre quedó tirado en el suelo con lesiones en las manos.

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Finalmente, agentes de la Guardia Civil han identificado a los presuntos autores y han procedido a la detención de la mujer, así como a la investigación de otro presunto autor. Asimismo, han recuperado el dinero sustraído a la víctima.