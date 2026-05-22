Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre bebé fallecidoInstituto Macarena FP ConstrucciónZona azul MatalascañasVoto en barrios pobres de AndalucíaLiberación pisos turísticosEpisodio calor intensoObras Plaza PelícanoPlaya El RompidoRetirada grafitis monumentos SevillaParalización Jardín Expo 92Lío pacto PP - VoxDenuncia familia ambulancia
instagramlinkedin

Detenidos en Sevilla tras inmovilizar y robar la cartera a un hombre de 93 años que le había dado limosna

Los asaltantes aprovecharon la avanzada edad y fragilidad del anciano para arrebatarle la cartera con sesenta euros tras simular una petición de limosna

Detenida por robar a un anciano en Sevilla

Detenida por robar a un anciano en Sevilla / GUARDIA CIVIL

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a una mujer e investiga a un hombre por el presunto robo con violencia a un anciano de 93 años, al que habrían abordado tras aceptar dar una limosna y, “aprovechando su avanzada edad y fragilidad”, tirado al suelo para sustraerle la cartera con sesenta euros, dejando a la víctima herida.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba por la calle y fue abordada por una mujer que pedía una limosna.

El asalto al anciano tras realizar un acto caritativo con su bastón

Así, el hombre "de forma caritativa y solidaria" accedió a entregarle una pequeña cantidad de dinero y continuó su marcha, ayudado de su bastón. La mujer después fue tras la víctima y la alcanzó por sorpresa, tiró al suelo y "aprovechó su evidente fragilidad y escasa capacidad de reacción".

De esta forma y mientras el afectado aún se encontraba en el suelo, la mujer se ausentó momentáneamente del lugar para avisar a una segunda persona y regresar donde se encontraba el perjudicado.

La identificación de los presuntos autores y la recuperación de los sesenta euros

Uno de los dos agarró sus manos para inmovilizarlo mientras el otro robó su cartera y los sesenta euros que portaba. Posteriormente, huyeron del lugar y el hombre quedó tirado en el suelo con lesiones en las manos.

Noticias relacionadas

Finalmente, agentes de la Guardia Civil han identificado a los presuntos autores y han procedido a la detención de la mujer, así como a la investigación de otro presunto autor. Asimismo, han recuperado el dinero sustraído a la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zapatero elige a uno de los mejores abogados de España para su defensa: un procesalista sevillano que estuvo en los ERE
  2. El Ayuntamiento de Sevilla retoma el plan de cobrar una tasa de basura de hasta 120 euros a los hogares a partir de junio
  3. El pueblo de Sevilla que celebra cada domingo su mítico mercadillo de segunda mano con ropa y juguetes desde 0,50 euros: 'Tiene absolutamente de todo
  4. La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio
  5. El Ayuntamiento de Sevilla reactiva la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio tras quedar desierto el proyecto y perder los fondos europeos
  6. Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas
  7. Una familia denuncia la muerte de su hijo de dos años durante su traslado en ambulancia entre dos hospitales privados de Sevilla
  8. El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy una nueva cámara de tráfico: comienzan las multas por invadir el carril bus en el Paseo de las Delicias

Detenida por robar la cartera de un hombre de más de 90 años tras pedirle limosna

Detenida por robar la cartera de un hombre de más de 90 años tras pedirle limosna

Un instituto de la Macarena será el primero de Sevilla en ofrecer un ciclo formativo de técnico de construcción

Un instituto de la Macarena será el primero de Sevilla en ofrecer un ciclo formativo de técnico de construcción

El Ayuntamiento de Sevilla paraliza el proyecto de rehabilitación del gran jardín de la Expo del 92

Estos son los ganadores de las 24 VPO de Triana: los números premiados del sorteo de Emvisesa

Los expertos coinciden: esta es la ciudad andaluza elegida como la mejor del mundo para visitar a los 60 años

Los expertos coinciden: esta es la ciudad andaluza elegida como la mejor del mundo para visitar a los 60 años

La playa 'mágica' a una hora de Sevilla que crece cada año 30 metros: tiene tres orillas y es hogar de especies en extinción

La playa 'mágica' a una hora de Sevilla que crece cada año 30 metros: tiene tres orillas y es hogar de especies en extinción

El barrio de San Jerónimo despega como base de las nuevas empresas del sector aeroespacial europeo con un proyecto internacional en las naves de Renfe

El barrio de San Jerónimo despega como base de las nuevas empresas del sector aeroespacial europeo con un proyecto internacional en las naves de Renfe

La transformación "necesaria" de la Plaza del Pelícano que preocupa a vecinos y comerciantes: "Aquí los plazos de las obras se pueden prolongar"

La transformación "necesaria" de la Plaza del Pelícano que preocupa a vecinos y comerciantes: "Aquí los plazos de las obras se pueden prolongar"
Tracking Pixel Contents