Los expertos coinciden: esta es la ciudad andaluza elegida como la mejor del mundo para visitar a los 60 años

Con el paso de los años, la inmensa mayoría de los amantes de los viajes no abandonan su pasión por descubrir nuevos destinos ocultos, pero sí que la transforman hacia un tipo de turismo distinto en el que la prioridad es encontrar lugares cómodos, accesibles, con buen clima, cultura y gastronomía de calidad. Y para ellos, los expertos de la revista Viajar, de Prensa Ibérica, han escogido las diez mejores ciudades para visitar después de cumplir los 60 años, de los que solo una de ellas está en España: Sevilla.

Además, la capital andaluza es la que encabeza este prestigioso listado, lo que la convierte en la mejor ciudad del mundo para quienes prefieren una aventura más pausada, con más momentos de calidad y paz, pero sin renunciar a los planes repletos de patrimonio, ocio, historia y buena cocina.

Turistas en Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA

Sevilla, la mejor ciudad española para visitar después de los 60

Para los expertos, estas diez ciudades destacan por estar repletas de experiencias culturales, tener temperaturas suaves todo el año y ser perfectas para desconectar.

Turistas por el centro de Sevilla. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

Y entre estos destinos, destaca en el número 1 del ránking Sevilla, que combina "patrimonio, vida social y temperaturas suaves durante buena parte del año".

Paseos, gastronomía y cultura sin estrés

"Sus paseos junto al Guadalquivir, sentarse a comer en cualquier local de Triana o el ambiente de sus plazas, convierten la ciudad en una escapada ideal para quienes buscan disfrutar sin estrés", han señalado los expertos sobre los motivos que hacen de Sevilla la mejor ciudad para visitar a cualquier edad.

Vistas del Puente de Triana desde el mirador Torre Sevilla / El Correo

Además, tal y como han recalcado, su casco histórico es "muy accesible" y está lleno de iglesias, patios y arquitectura mudéjar. "Convierten cualquier paseo en una experiencia cultural", han añadido al respecto.

Flamenco y tradición en la capital hispalense

De igual modo, los miembros de la revista Viajar han señalado la facilidad con la que se pueden encontrar espectáculos del "flamenco más puro" en la capital hispalense.

"No puedes dejar de asistir a un espectáculo nocturno íntimo que se presta en la emblemática Casa de la Memoria, un palacio del siglo XV con asientos reservados y sin aglomeraciones en el que gozar la noche sevillana más tradicional", han indicado sobre otra de las riquezas que hacen de Sevilla el destino favorito para los viajeros más seniors.

Las otras ciudades recomendadas para viajeros seniors

Pero Sevilla no es la única ciudad escogida por la revista Viajar como perfecta para recorrer a partir de los 60 años, sino que en este prestigioso listado se encuentran también La Valeta, en Malta; Florencia, en Italia, y Atenas, en Grecia.

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

Completando el ránking de las mejores ciudades que visitar desde esta edad se encuentran Funchal, en Madeira; Niza, en Francia; Budapest, en Hungría; Oaxaca, en México; Kyoto, en Japón, y Victoria, en Canadá.