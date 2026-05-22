Resultado del sorteo de las VPO de Triana: estos son los números premiados de Emvisesa

Ya se conocen los ganadores del sorteo de las 24 VPO en régimen de alquiler. Emvisesa ha realizado este viernes 22 de mayo el sorteo de las viviendas tras terminar el plazo de alegaciones de la lista provisional de admitidos para optar una de las 24 viviendas de Triana.

El acto ha sido conducido por Valentín Salas, responsable del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, junto al notario José María Sánchez-Ros Gómez. El sorteo, que ha comenzado a las 09:30 horas en la sede de la empresa municipal de la vivienda, ha sido retransmitido en directo a través del canal de Instagram, así como en canal de YouTube de Emvisesa.

Los números premiados en el sorteo de las 24 VPO

En total había 13.386 personas inscritas solicitudes válidas. En esta ocasión, se han celebrado cuatro sorteos, uno para cada uno de los cupos recogidos en las bases. A cada uno de los solicitantes admitidos se le había asignado previamente un número aleatorio, con el que ha participado en los sorteos.

Los solicitantes serán llamados por Emvisesa en orden ascendente, comenzando por el número extraído y hasta agotar las viviendas disponibles. Los números seleccionados en los tres sorteos han sido:

En el cupo de personas con movilidad reducida ha salido el número 145.

En el cupo de víctimas de violencia de género ha salido el número 233.

En el cupo destinadas a familias numerosas: 69

En el resto de cupos ha salido el número 3.236.

Así será la promoción Tejares-Triana

La nueva promoción de Tejares-Triana se presenta como una oportunidad para los sevillanos que buscan un alquiler asequible en este barrio. Las viviendas tendrán rentas mensuales que oscilarán entre los 485 y los 630 euros, cantidades muy inferiores a las habituales en esta zona de la ciudad.

Las viviendas de dos dormitorios cuentan con una renta base de 400 euros mensuales, a la que se suma el coste de la plaza de aparcamiento. De esta forma, el alquiler total se sitúa entre 485 y 500 euros al mes.

Residencial Tejares-Triana con 24 VPO / Ayuntamiento de Sevilla

En el caso de las viviendas de tres dormitorios, las rentas totales estarán entre 560 y 600 euros mensuales cuando incluyen plaza de aparcamiento. Si además cuentan con trastero, el precio asciende a una horquilla de entre 590 y 630 euros al mes.

Por su parte, las viviendas de cuatro dormitorios tienen una renta base de 500 euros. Con plaza de garaje, el alquiler total será de 600 euros mensuales, mientras que las unidades que incorporan también trastero alcanzarán los 630 euros al mes.