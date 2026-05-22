Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza de Sevilla: "El arte crea espacios de convivencia donde las personas pueden encontrarse más allá de sus diferencias"

El Teatro de la Maestranza ha presentado en la mañana de este viernes su programación para la temporada 2026-27. Un total de 80 actuaciones, entre ópera, danza y muchas más sorpresas, acogerá este enclave cuando se cumplen 35 años de su puesta en marcha. No es la única efeméride que marcará la próxima edición, ya que el centenario de la Generación del 27, junto a los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla estarán igualmente muy presentes. El amor por la cultura como "refugio" ante una actualidad frenética y llena de incertidumbre son las bases sobre las que pilotará un año más el calendario del Maestranza.

Javier Menéndez es el director del Teatro de la Maestranza y lleva ocho ediciones consecutivas organizando la programación cultural de este emblema de la ciudad de Sevilla. En el arranque de su intervención para dar paso al anuncio del programa ha querido citar una frase que pronunció el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman en el año 2000: "Vivimos tiempos líquidos, nada está destinado a perdurar". Una idea que, según ha indicado, tiene una "vigencia sobrecogedora" 25 años después. "Asistimos simultáneamente a conflictos armados, transformaciones tecnológicas vertiginosas, incertidumbres económicas, crisis climáticas y crecientes tensiones sobre las ideas de comunidad, democracia y convivencia".

Menéndez no ha querido desaprovechar la ocasión para enlazar la presentación de la programación con la creciente actualidad internacional: "En momentos convulsos, la cultura exhibe su militancia y se revela como un territorio esencial de encuentro, pausa, refugio, reflexión y verdad". Según el director del Maestranza, la cultura emerge como ese sector que "ayuda a entender quiénes somos, qué valores compartimos, nos muestra otras formas de ver el mundo y nos invita a imaginar alternativas". A su juicio, "las experiencias artísticas crean espacios de convivencia donde las personas pueden encontrarse más allá de sus diferencias".

Del mismo modo, ha hecho referencia a la atmósfera ilusionante que se puede vivir entre las butacas. "En cada interpretación se construye un puente y un vínculo entre quienes están en escena y quienes observan y escuchan, un hilo invisible que nos recuerda que no estamos solos frente a nuestros miedos". Javier Menéndez reconoce -muy seguro de sí mismo- que la experiencia en vivo, irrepetible, frágil y profundamente humana, "invita a habitar el presente con intensidad y a reconocernos en la mirada del otro". Una clara defensa de la estabilidad y la armonía en la sociedad.

Amor en vivo: el lema de la edición 2026-27

Amor en vivo es el lema de esta edición que presenta un amplio programa para todo el curso. Todo pilota alrededor de este sentimiento. "Amor por la belleza, por la voz, por la palabra y el movimiento; amor por el otro, incluso en la diferencia. Amor como gesto de escucha, de cuidado y de presencia compartida", señalaba el director del Teatro de la Maestranza. "Una forma de resistencia silenciosa que reafirma la vida frente a la adversidad". Menéndez sostiene ilusionado que en cada encuentro, aplauso o silencio se afirma que, incluso en tiempos convulsos, "seguimos siendo capaces de crear, de sentir y de amar en comunidad".

A juicio de Javier Menéndez, la programación para la temporada 2026-27 nace de que "el arte es, en el fondo, una forma de aprender a amar". En todo momento, defiende el título que bautizará la próxima edición: "Un amor que se expande como una fuerza que nos vincula, nos sostiene y nos sensibiliza", pero también "una fuerza disruptiva y desestabilizadora". El amor frente al odio, la enfermedad y la muerte, frente a los celos, la deshonra, la cordura o las normas sociales. Esta es la idea sobre la que pilotarán las 80 actuaciones de la ópera, el ballet y las orquestas sinfónicas procedentes de múltiples lugares con Sevilla como punto de encuentro.