Mapa Rancio
Julio Muñoz nos descubre una de las calles "más bonitas" y casi secretas de Sevilla
En el nuevo recorrido de Julio Muñoz aparece uno de esos rincones escondidos de Sevilla que pasan desapercibidos incluso para quienes han caminado mil veces por la zona del Pumarejo
Julio Muñoz nos vuelve a sorprender con una nueva parada por la Sevilla más escondida. En esta ocasión, el recorrido se detiene en el Pasaje de Valvanera, una pequeña calle situada entre San Luis y Relator que, según destaca el propio Muñoz, es “prácticamente secreta” pese a estar en una zona muy transitada de la ciudad.
En el vídeo nos presenta este enclave como una de esas joyas urbanas que muchos vecinos han tenido cerca sin reparar en ella. “Os voy a enseñar una calle que es prácticamente secreta y que para mí es top 10, incluso top 5, de las calles más bonitas de Sevilla”, asegura.
La entrada del pasaje se encuentra en las inmediaciones de San Luis, en un entorno por el que pasan a diario vecinos y visitantes. Muñoz sitúa el enclave con una referencia muy reconocible para cualquier sevillano: “Seguramente tú has ido muchas veces al Pumarejo a comer caracoles”. Justo allí, explica, se abre el acceso al Pasaje de Valvanera.
El pasaje, según explica, conserva el aire de un antiguo patio de vecinos. Muñoz apunta que “hace mucho tiempo era una bodega”, que fue retirada y que el espacio terminó convertido en “la reproducción de lo que era un patio de vecinos”.
“Los vecinos tienen como una pedazo de maravilla y que además tiene una forma muy particular”, comenta durante la visita. También subraya el mimo con el que se conserva el espacio: “Lo tienen que es una absoluta pintura”.
Otra "turrita" más para seguir completando el Mapa Rancio de una Sevilla que todavía guarda rincones casi secretos.
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