Sevilla aprueba el mapa oficial de la ampliación de la Feria para 2028: 27 casetas tendrán que ser reubicadas junto a la calle del Infierno

Luz verde al proyecto de ampliación de la Feria de Sevilla. Concretamente, el Ayuntamiento ha informado este viernes que ya cuenta con un anteproyecto de las obras y un estudio de viabilidad aprobado, tras la iniciativa presentada hace casi un año por la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Estos documentos son los que servirán para la redacción del proyecto de obras, que se licitará y se adjudicará para poder dar inicio a los trabajos este año. El horizonte, según explicó el alcalde, es que se pueda comenzar la ampliación antes de que acabe el año y en 2027 deje listo el terreno para el montaje de un alto porcentaje de las 220 nuevas casetas. El resto se demorará hasta 2028.

Este nuevo diseño de la Feria, en los suelos de Los Gordales, contarán con una distribución en la que habrá 220 casetas nuevas y se reubicarán otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, zona en la que actualmente se ubican atracciones. Toda esta nueva parte estará gestionada bajo una forma de colaboración público-privada, ya que el Ayuntamiento hará una concesión de los terrenos.

Según el mapa al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, elaborado por las tres empresas mencionadas, los nuevos terrenos de Los Gordales para la Feria de Abril contarán con 220 casetas nuevas; 27 casetas reubicadas; una zona de atracciones; una zona del circo; aparcamientos para el circo, feriantes y público; sector de mantenimiento; recinto de cocheras de caballos; aseos; centros de transformación; y puestos de bisutería, turrones, helados, algodón, etc.

La ubicación de las nuevas casetas de la Feria de Sevilla

La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real. De momento, el alcalde ya anunció que Espartaco y Morante de la Puebla formarán parte del callejero de la Feria de Abril en la próxima ampliación del Real, ya que "son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia en Sevilla".

El mapa sitúa la nueva ampliación a la izquierda de la calle Costillares. En la parte más cercana a la Avenida de Blas Infante estará el espacio reservado para el aparcamiento público y el recinto de las cocheras de caballo. Arriba estará la zona del circo y el aparcamiento, y debajo, en la parte central, el aparcamiento para los feriantes.

Mapa de la ampliación de la Feria de Sevilla y la redistribución de las casetas / Ayuntamiento de Sevilla

Entre la avenida Alfredo Kraus II y la avenida Juan Pablo II estará la calle del Infierno con las atracciones, y en la parte más cercana a la calle Costillares se ubicarán las 27 casetas reubicadas, las 220 casetas nuevas y el sector de mantenimiento. El resto de espacios libres, como la zona más próxima a Alfredo Kraus II, es la destinada a los puestos de helados, algodón, bisutería o turrones, mientras que los centros de transformación están más repartidos.

80 millones de inversión y un canon anual de 2,9 millones para ampliar la Feria

La tramitación del proyecto de ampliación tiene todavía que pasar por varias fases. Primero deben licitarse las obras, una vez pase un mes de exposición pública, que tendrán que adjudicarse. Será entonces cuando podrán arrancar las obras, que el alcalde ya advirtió que pretendía que pudieran ser antes de que acabara el año.

Hace un año la Junta de Gobierno local recibió la encomienda del Área de Fiestas Mayores a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para la realización de las actuaciones encaminadas a la tramitación del Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras. Este estudio llevaba consigo la realización de una iniciativa de ejecución de las obras, es decir, el anteproyecto que también ha recibido el visto bueno. Y este viernes, la Junta de Gobierno Local vuelto a recibir el Estudio de Viabilidad con el informe favorable de Fiestas Mayores.

Fue entonces, en 2025, cuando se desveló cómo se ejecutará burocráticamente esta ampliación. El concurso establecerá una concesión de estos terrenos por 28 años en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros, y las obras requerirán una inversión de 80 millones de euros.

Los plazos para ampliar parte de la Feria en 2027 y lo restante en 2028

La intención del Gobierno de José Luis Sanz es ejecutar a lo largo de este año y comienzos del siguiente la gran parte de las obras de ampliación de la Feria para dar cabida a 220 casetas más. Por eso, para llegar a tiempo, todo tiene que ir en plazo y lo más rápido posible. De momento, el alcalde no se ha atrevido a asegurar con rotundidad que la totalidad de las nuevas casetas estarán montadas en 2027, por lo que algunas podrían demorarse hasta la Feria de 2028. En este sentido, el primer gran paso ya se ha dado con la aprobación del anteproyecto.

"Este proyecto va a salir. No sabemos si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas. A lo mejor en 2027 no están todas, en 2028 seguro. En 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirles cuántas casetas va a haber", reiteró el alcalde. La Feria quedaría ampliada en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente.