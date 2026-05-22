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Una niña de ocho años resulta herida al quedar atrapada en una vivienda en Triana por la caída de un muro

El suceso se ha producido en la calle Salado donde los servicios de emergencia trabajan para rescatar a la niña de ocho años

Intervención de los bomberos en la calle Salado

Intervención de los bomberos en la calle Salado / Rafa Aranda

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Una menor de unos ocho años ha quedado atrapada en una vivienda en Triana por el derrumbe de un muro cuando se encontraba en la terraza de la vivienda. Según el aviso recibido por el servicio de Emergencias, el incidente se ha registrado a las 19.05 horas en un edificio de la viviendas de la calle Salado. La niña se encuentra herida y, según los primeros indicios, podría haber otra menor afectada.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y 061 que se encuentran realizando en estos momentos labores de rescate dado que la menor sigue con la pierna atrapada.

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