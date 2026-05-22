NATURALEZA
La playa 'mágica' a una hora de Sevilla que crece cada año 30 metros: tiene tres orillas y es hogar de especies en extinción
Este enorme litoral que supera los 12 kilómetros de longitud separa las aguas del Atlántico con las fluviales del río Piedras
La única playa de toda España que, en lugar de menguar con el paso del tiempo, incrementa su tamaño 30 metros cada año se encuentra en la provincia de Huelva, a algo más de una hora de Sevilla. Se trata de la Flecha del Rompido, un litoral situado entre las localidades de Cartaya y Lepe que se ha convertido en uno de los más singulares del país no solo por crecer cada año, sino también por tener tres orillas y albergar especies en peligro de extinción.
Situada en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, esta playa se extiende por la desembocadura del río Piedras.
Este recorrido fluvial, unido a la influencia de las mareas, ha provocado el crecimiento de esta lengua de tierra a causa de los aportes de materiales que arrastra su cauce, lo que ha hecho que esta flecha litoral que se extiende en paralelo a la costa no deje de aumentar de tamaño.
La playa de Huelva que crece más de 30 metros cada año
Este segmento de tierra destaca por su gran envergadura, pues supera los 12 kilómetros de longitud, una cifra que continúa aumentando año tras año, ya que, a lo largo del último siglo, su crecimiento medio ha sido de más de 30 metros por año.
Además, esta lengua de tierra sirve para separar las aguas del Atlántico con las fluviales del río Piedras y cuenta con la particularidad de tener tres orillas distintas.
Tres orillas distintas entre el Atlántico y el río Piedras
De ese modo, los visitantes pueden encontrar en este litoral una orilla atlántica, que queda frente al mar abierto y en cuyas aguas se pueden realizar todo tipo de deportes acuáticos, así como una orilla fluvial situada al otro lado de la Flecha del Rompido, con aguas más mansas.
La tercera de ellas aparece y desaparece al ritmo de las mareas, creando de esa forma lagunas interiores y marismas que cambian el paisaje con cada movimiento de agua.
Un paisaje de playas vírgenes, marismas y dunas
En su interior, este entorno cuenta con un paisaje de privilegiada belleza, compuesto por blancas arenas, playas vírgenes, marismas, estuarios y sistemas dunares.
La Flecha de El Rompido también es el hogar de especies vegetales en peligro de extinción, además de lugar de paso y anidación de una amplia variedad de aves, como la espátula común, la cigüeña, el aguilucho, la garcilla, el pato colorado, la gaviota, la garza y el flamenco.
Asimismo, su amplia vegetación acoge también distintos animales, como el camaleón. Todo ello hace de la Flecha de El Rompido uno de los lugares más 'mágicos' de todo el país, con la única costa que aumenta año tras año, un paisaje de en sueño y una biodiversidad repleta de vida y crecimiento constante.
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