La transformación "necesaria" de la Plaza del Pelícano que preocupa a vecinos y comerciantes: "Aquí los plazos de las obras se pueden prolongar"

Un desnivel del suelo, fracturas en el asfaltado y un paso de cebra desgastado son algunas de las deficiencias que presenta la Plaza del Pelícano. Al lado la calle Juzgado es tan estrecha que salir de casa significa darse de cara con la carretera. Toda esta zona afronta ahora un importante proceso de reurbanización aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla con una inversión de 843.000 euros. Las obras se prolongarán durante ocho meses.

Tanto la Plaza del Pelícano como la calle Juzgado se convertirán en una plataforma única sin excluir el tráfico rodado. Lo que se conseguirá con la implantación de adoquín de Gerena en la calzada, la incorporación de solería de granito gris y rosa de Monforte en los acerados y peatonales, y la pavimentación con adoquín cerámico rojo en la zona central de la plaza.

Además el Ayuntamiento contempla la plantación de nuevos árboles de la especie Grevillea Robusta en el centro de la plaza para proporcionar más sombra, ejemplares que pueden reducir la temperatura ambiental hasta 10 grados durante los meses de verano.

Las preocupaciones de vecinos y comerciantes

"La idea es rebajarla a nivel suelo todo, acera y calle, no solo la plaza sino también en la calle Juzgado, lo cual facilitará que la calle sea más transitable", resume José María, dueño de la Librería Quilombo, ubicada en la Plaza del Pelícano.

La calle Juzgado en donde se encuentra el centro estético Athanae / Elizabeth Arria

Como vecino del barrio, José María de la Librería Quilombo, concuerda en que "la plaza necesita una remodelación", y sin embargo, como comerciante se preocupa por el "proceso de la obras" y añade una segunda inquietud, "otra cosa es el resultado final que va a ser con adoquín de Genera, si lo van a poner como el que han puesto en la calle Laraña, va a ser horrible", indica.

Por otro lado, Carlos Sarria un residente del barrio San Julián y trabajador del bar El Pelícano mira con positividad los futuros resultados de la obra, "hace 3 años nos dijeron que hacían la obra y ahora parece que es de verdad, es algo muy positivo para la zona", destaca. También aclara que a él no le preocupa la repercusión que las obras puedan causar siempre que sean para mejorar y explica que "según nos contaron iban a hacer la mitad de la plaza para no fastidiarnos los veladores", finaliza.

En plena calle Juzgado se encuentra Margarita Sánchez que tiene 21 años con su negocio de estética Athanae, cuyo temor es la circulación imprudente de los vehículos, que no respetan el límite de velocidad. "Los coches pasan a una velocidad que no es 20 kilómetros hora y no respetan al peatón. Mi temor es que si todo va a ser una línea de acerado que los coches vayan todavía más rápido de lo que van ahora", afirma. Para llegar a su centro hay que subir por unas escalares que dan a calle por donde pasan los coches.

"Temo que alguien se me caiga por las escalares a la carretera y le pase un coche porque no tiene tiempo a frenar", dice Margarita Sánchez mientras entra una clienta con bastón. Según, José María la plaza no "está sujeta a los plazos imperativos" de ciertas festividades, "porque aquí como la Navidad da igual y la Semana Santa no pasa ninguna, las obras se pueden prolongar lo que uno quiera", concluye José María.