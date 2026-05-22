Violencia machista
La Policía Nacional detiene a un hombre por grabar a casi 100 mujeres en probadores de Sevilla: también lo hacía en el baño de su casa
El varón grababa desnudas a mujeres allegadas a él; una de ellas le ha denunciado por agresión sexual
Salía de trabajar, se iba a un conocido centro comercial de Sevilla y grababa a mujeres en los probadores de las tiendas. Ese era el 'modus operandi' de un hombre que ha sido detenido por la Policía Nacional después de grabar a 94 mujeres jóvenes entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
El varón fue descubierto por una turista alemana. La joven se percató mientras se probaba ropa de que un móvil asomaba desde el probador de al lado y alertó a los trabajadores de la tienda. El hombre se mostró sorprendido por la acusación, pero no se mostró colaborativo: negó a los agentes personados en el lugar que pudieran acceder a las imágenes.
Según ha informado la Policía Nacional a través de una nota, el varón entorpeció la investigación en todo momento. Se le incautaron un total de tres terminales móviles y una tablet. Además, se le han descubierto más de 150 vídeos de mujeres jóvenes gracias a la investigación policial. El varón se encuentra en prisión provisional después de la ardua investigación policial.
Realizaba grabaciones en vídeo por los pasillos
Los agentes de la Policía Nacional detallan tras su investigación que el varón acudía al centro comercial cuando terminaba su jornada laboral. Se colocaba en el interior de uno de los probadores y grababa con su móvil desde la parte inferior de la pared de separación o a través de un respiradero del probador contiguo. Asimismo, hay grabaciones realizadas en los pasillos de algunas tiendas "a las clientas que le parecían más atractivas". Activaba "la cámara de su teléfono móvil y, con disimulo, portando el teléfono móvil en la mano", se acercaba a ellas para grabarles "por debajo de la falda o vestido o simplemente enfocando a sus zonas erógenas".
También grababa a sus vecinas
La investigación realizada en el seno de la 'Operación Acteón' también ha revelado que este hombre tenía vídeos guardados de sus vecinas. Las grababa desde la venta y les colocaba una cesta de ropa en el suelo, con el móvil escondido, para grabarles debajo de su falta al pasar.
El varón grabó incluso a mujer de su ámbito más próximo. Colocó cámaras en el baño e incluso dormitorio para grabarlas desnudas 2022.
Una de las víctimas identificadas en las grabaciones lo ha denunciado también por abusar sexualmente de ella en 2022. No lo había hecho hasta ahora por miedo a que no la creyeran. El investigado se enfreta a 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual.
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