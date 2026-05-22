El Teatro de la Maestranza lanza su próxima temporada con más 80 actuaciones y una nueva ópera sobre 'Bodas de Sangre' de García Lorca

Exponerse y arriesgar. El Teatro de la Maestranza de Sevilla surge como lugar de refugio ante la vida acelerada de la sociedad. Un fuerte de contención en la "capital cultural del sur de Europa" que cada año resurge para poner en liza a los grandes artistas de la ópera, el ballet y las orquestas sinfónicas de múltiples lugares. Un total de 80 actuaciones acogerá este enclave popular de la producción cultural sevillana cuando se cumplen 35 años de su puesta en marcha. En esta nueva edición presentada este viernes, la programación propone un recorrido por el amor elevado a la enésima potencia transmitiendo la belleza de las artes escénicas. El centenario de la Generación del 27, junto a los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla marcarán la nueva temporada.

Amor en vivo es el lema de esta edición que presenta un amplio programa para todo el curso. Javier Menéndez es el director del Teatro de la Maestranza de Sevilla que ha hablado del amor como muestra de la belleza, la voz, la palabra y el movimiento. "En tiempos de división, es un acto revolucionario. Amar es exponerse y arriesgar", apuntaba el máximo representante de este espacio líder en la industria cultural de Sevilla. Al acto de presentación han acudido igualmente, la consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno.

No todo ha quedado ahí. Menéndez ha defendido fielmente la cultura como dique de contención: "Estamos viviendo una época de aceleración histórica por crisis y tensiones en las ideas de democracia y convivencia". De "un lugar de refugio" hablaba Javier Menéndez en referencia al sector: "Nos ayuda a entender quiénes somos. Nos invita a imaginar alternativas. Entretiene y sacude conciencias". Del mismo modo, ha puesto en valor la atmósfera creada entre las butacas y los escenarios: "Un hilo invisible entre los que están en escena y aquel que lo presencia: nos ayuda a reconocernos en la mirada del otro".

De Italia a Sevilla: óperas, galas líricas y zarzuelas copan la programación

La temporada 2026-2027 del Maestranza arrancará con un concierto lírico el 2 de septiembre a las 20:00 horas. Correrá a cargo de la Orquesta del Festival de Bayreuth con un homenaje al 150 aniversario del citado festival wagneriano. Realizará una selección de El anillo del nibelungo, la obra monumental de Richard Wagner. Estará al frente el director granadino Pablo Heras-Casado. La lírica del Maestranza en la próxima edición estará marcada por 11 apuestas de óperas y zarzuelas. Uno de los momentos más esperados por los amantes de la ópera tendrá lugar en diciembre con las siete funciones de La Bohème de Giacomo Puccini, con la dirección musical de Carlo Montanaro y Valentin Egel, la dirección de escena de Jonathan Miller y la reposición de la puesta en escena, escenografía y vestuario Isabella Bywater.

El centenario de la Generación del 27 será uno de los ejes neurálgicos de la programación. Los días 6 y 8 de mayo de 2027 acogerá el estreno en Sevilla de Bodas de Sangre, la nueva ópera basada en la célebre tragedia de Federico García Lorca, con música de Manuel Busto y producida junto al Teatro Real de Madrid. Bajo la dirección musical de Lucas Macías y la puesta en escena de Bárbara Lluch, la obra combina música, teatro y flamenco para recrear el universo poético y fatalista de Lorca. El reparto reúne destacadas voces líricas y figuras del cante y la danza, como María Terremoto, Reyes Carrasco y Patricia Guerrero.

L'Orfeo, La clausura del amor y Rigoletto

En febrero será el estreno de L'Orfeo de Claudio Monteverdi, obra fundacional de la historia de la ópera. Las actuaciones se sucederán entre el 4, 6 y 7 de febrero. Bajo la dirección musical y escénica de Leonardo García-Alarcón, la producción ofrecerá una lectura intensa y llena de matices de la tragedia de Orfeo y Euridice, donde amor, música y muerte se entrelazan con extraordinaria fuerza dramática.

El 26 y 27 de febrero tendrá lugar el estreno de La clausura del amor, ópera de cámara de la compositora sevillana Reyes Oteo basada en el texto del dramaturgo francés Pascal Rambert. La obra explora la ruptura sentimental a través de un intenso intercambio verbal convertido en materia sonora y dramática. Interpretada por Ruth Gonzalez y Enrique Sánchez-Ramos junto a un reducido ensemble instrumental aborda las emociones más profundas del ser humano.

El Teatro de la Maestranza cerrará la temporada lírica con Rigoletto, una producción de Giuseppe Verdi, en coproducción con el Teatro Real, ABAO Bilbao Opera y The Israeli Opera. Será en seis actuaciones los días 26, 29 y 30 de junio, así como el 1, 2 y 3 de julio de 2027. La propuesta traslada el célebre drama verdiano a un contexto contemporáneo para subrayar la vigencia de sus conflictos: el poder, la violencia y las relaciones marcadas por la posesión y el abuso.

La danza de la nueva temporada: de Circa al Ballet Nacional de España

El regreso al escenario sevillano del prestigioso Béjart Ballet Lausanne dará inicio a la programación de danza. También, contará con las representaciones de la compañía australiana Circa, agrupación de circo contemporáneo procedente de Brisbane con actuaciones el 27 y 28 de diciembre. Otro plato fuerte será Les Ballets Espagnols de La Argentina, un homenaje a la legendaria bailarina y coreógrafa Antonia Mercé. El espectáculo recupera piezas históricas inspiradas en el universo de la artista, con músicas de Albéniz, Granados y Julián Bautista, entre otros.

Entre otras, destaca el Ballet Nacional de Ucrania, con La bayadère y la música en directo a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (9-12 de enero); El Malandain Ballet Biarritz y su interpretación de Las cuatro estaciones; el Ballet de Trocadero de Monte Carlo, con sus divertidas parodias de grandes ballets clásicos, como El lago de los cisnes y Paquita (4 de abril); o la premiada coreografía Afanador del Ballet Nacional de España (21 y 22 de mayo).

Gran selección de orquestas

La temporada 2026-2027 del Teatro de la Maestranza de Sevilla presenta un sólido bloque sinfónico-coral marcado por la espiritualidad y la gran tradición europea. El 2 de noviembre, la Camerata Salzburg y Vox Luminis, dirigidos por Lionel Meunier, abordarán el Réquiem de Mozart junto a la Misa in Angustiis de Haydn en una velada de alto voltaje expresivo. La programación navideña tendrá su eje el 23 de diciembre con El Mesías de Händel, interpretado por la Orquesta Barroca de Sevilla, el Conductus Ensemble y un elenco internacional bajo la batuta de Andreas Spering.

El 21 de marzo, el Maestranza conmemorará el 300 aniversario de La Pasión según San Mateo de Bach con una cita de especial relevancia internacional. La obra, una de las cumbres de la música sacra occidental, reunirá a especialistas en repertorio barroco en un formato de gran rigor histórico. Esta propuesta refuerza la conexión del teatro con los circuitos europeos de música antigua.

Del pianista Perianes a Los Secretos

El pianista Javier Perianes será uno de los nombres propios de la temporada con un recital el 21 de noviembre dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. El programa propondrá un diálogo entre el compositor gaditano, Chopin y Albéniz. Considerado una referencia del piano español contemporáneo, Perianes desplegará un repertorio de gran exigencia técnica y sensibilidad interpretativa.

La vertiente más contemporánea llegará con María José Llergo y Los Secretos, en propuestas que amplían el espectro musical del teatro. La artista cordobesa presentará el 28 de noviembre El Juego Tour, un proyecto que explora la libertad creativa y los límites del género desde una estética onírica. Por su parte, Los Secretos actuarán el 19 de junio de 2027 en plena antesala de su 50 aniversario, reafirmando su legado en el pop español.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla encara su 35 aniversario reivindicándose como refugio cultural frente a la aceleración contemporánea, con una temporada que, bajo el lema Amor en vivo, articula cerca de 80 propuestas escénicas en torno a la emoción, la belleza y el riesgo creativo. La programación, marcada por efemérides como el centenario de la Generación del 27 y los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, traza un recorrido por las grandes disciplinas —ópera, ballet y música sinfónica— con vocación integradora.