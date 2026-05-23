Conciertos gratuitos, Djs y puestos de comida: así celebra este pueblo de Sevilla su famoso 'Majalberraque Sound Fest'

Una intensa jornada de música, convivencia y ambiente festivo con distintos estilos musicales para todos los públicos. Así define la Diputación de Sevilla la gran cita cultural y gastronómica que se celebra en la provincia este sábado: el Festival Majalberraque Sound Fest de Bollullos de la Mitación.

Una cita a la que los asistentes podrán acudir de forma totalmente gratuita, sin necesidad de entrada, y que se desarrollará este sábado a partir de las 13.30 horas en la Caseta Municipal de la localidad.

El Majalberraque Sound Fest llega este sábado a Bollullos de la Mitación

"El cartel reunirá propuestas musicales de estilos muy variados, ofreciendo un recorrido que irá desde el rock y el metal hasta el rap, los tributos y la música más festiva", señalan desde la Diputación de Sevilla sobre este evento que ha organizado el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación junto a Miarma Moteros, Ohana Biker Sevilla e Inmunes.

Así, el Majalberraque Sound Fest busca llenar de música y gastronomía este rincón sevillano con una propuesta pensada para todas las edades y gustos culturales.

Música en directo para todos los públicos

Durante la festividad, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de grupos como DeJaleo, DJ LoLo, Los Clavos de Cristo, Natural Killer y Bro Rap Orchestra, brindando así a los vecinos y visitantes una jornada repleta de "música, convivencia y ambiente festivo".

"El Majalberraque Sound Fest apuesta por un ambiente abierto y participativo, donde la música en directo, el compañerismo y la convivencia serán los grandes protagonistas", recalcan al respecto desde la Diputación de Sevilla.

La Caseta Municipal, punto de encuentro del festival

Además, aseguran que la Caseta Municipal se convertirá en un punto de encuentro para amantes de la música, grupos moteros, vecinos y turistas que quieran disfrutar de una "jornada diferente".

Pero los asistentes no solo podrán disfrutar de la mejor música durante toda la jornada, sino que el festival también dispondrá de una amplia oferta gastronómica en la que disfrutar de toda clase de especialidades y sabores.

Por ello, durante este festival, los ciudadanos podrán degustar desde montaditos y hamburguesas hasta pinchitos y otras opciones para hacer de Bollullos de la Mitación el mejor destino gastronómico, cultural y musical.