Cuatro heridos al salirse de la carretera un turismo en Carmona

Cuatro personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en Carmona, en la provincia de Sevilla, tras la salida de vía de un turismo en la carretera A-8100, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se ha producido sobre las 17:45 horas, a la altura del kilómetro 12 de esta vía. En ese momento, el teléfono único de emergencias recibió un aviso en el que se alertaba de que un vehículo se había salido de la calzada y de que había varias personas heridas.

Tras recibir la llamada, la sala coordinadora del 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios atendieron a los heridos, entre ellos dos mujeres de 23 y 39 años y un hombre de 50 años, además de otras personas de las que no han trascendido más datos. Finalmente, los afectados fueron evacuados al Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Virgen del Rocío, en Sevilla.