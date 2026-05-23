El Cuponazo de la ONCE reparte 760.000 euros en Sevilla: premios en Lora del Río y Mairena del Alcor

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una importante lluvia de premios en la provincia de Sevilla, con un total de 760.000 euros repartidos entre Lora del Río y Mairena del Alcor. La fortuna llegó en forma de cupones premiados con 40.000 euros cada uno, vendidos por dos vendedores de la organización en ambas localidades sevillanas.

En Lora del Río, Francisco Valentín Fernández vendió diez cupones premiados, lo que supone un total de 400.000 euros repartidos en la localidad. El vendedor, que forma parte de la ONCE desde 2003, llevó la suerte hasta la venta El Tío Manolito.

"Llevo toda la mañana celebrando con mis clientes y con las personas del restaurante, aunque no nos haya tocado", relataba Francisco durante su jornada de trabajo. El vendedor no ocultaba su satisfacción por haber repartido este premio: "Es una buena noticia en medio de tantas malas, da gusto ser el responsable". También quiso destacar la ilusión que generan estos premios entre los vecinos: "La gente a veces cree que los cupones no tocan solo porque no les toca a ellos, pero yo sé que sí, y que cuando lo hacen, hacen feliz a mucha gente".

Llevo toda la mañana celebrando con mis clientes y con las personas del restaurante, aunque no nos haya tocado Francisco Valentín Fernández — Vendedor de la ONCE

Mairena del Alcor suma otros 360.000 euros con el Cuponazo

La suerte también llegó este viernes a Mairena del Alcor, donde Alejandro Oliva vendió nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo en total 360.000 euros. Oliva, vendedor de la ONCE desde 1997, mostró su sorpresa al conocer la noticia: "No me lo puedo creer, qué alegría".

El vendedor explicó además una curiosa anécdota relacionada con el sorteo: "Me da un poco de rabia, porque el último cupón de los diez lo devolví por haberlo roto". Aun así, celebró que nueve personas hayan resultado agraciadas en la localidad: "Ya es casualidad, pero esas nueve personas van a estar muy felices igualmente".

Ahora quiero seguir la racha, no me vale con uno Alejandro Oliva — Vendedor de la ONCE

Oliva aseguró que llevaba tiempo avisando a sus clientes de que acabaría repartiendo un premio importante. “Llevaba un par de meses avisando: que lo voy a dar, que lo voy a dar... no me creían, pues ahí lo tienen”, bromeó tras conocer el resultado. "Ahora quiero seguir la racha, no me vale con uno", añadió.

Más de 1,5 millones de euros en premios en Andalucía

El sorteo del Cuponazo de la ONCE dejó este viernes más de 1,5 millones de euros en Andalucía. Además de los premios repartidos en Sevilla, el sorteo dejó 400.000 euros en Huércal-Overa, en la provincia de Almería, con diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Granada recibió exactamente el mismo premio, mientras que también se repartieron 40.000 euros con un cupón premiado en Chiclana, Antequera y Lucena. En conjunto, el sorteo dejó 1.560.000 euros en la comunidad andaluza.

A nivel nacional, este Cuponazo ha repartido más de diez millones de euros en premios mayores por toda España, con especial incidencia en Castilla-La Mancha, donde se distribuyeron más de seis millones de euros.

Así funciona el Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y ofrece, por tres euros, un premio principal de seis millones de euros a las cinco cifras y serie. Además, contempla 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El sorteo incluye también el modelo de premios por los lados puedes ser ganador, con 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas; 6 euros a las dos primeras y a las dos últimas; y reintegros de 3 euros a la primera y a la última cifra.