El famoso barrio de Sevilla que acoge cada domingo uno de los mercadillos más grandes de Andalucía: "Puedes encontrar de todo, desde zapatillas hasta móviles"

Con más de 400 puestos, existe un rastro en la capital hispalense que se ha convertido en uno de los más grandes de toda Andalucía, con cada uno de sus rincones repletos de todo tipo de artículos, objetos y productos disponibles por apenas unos euros. Se trata del Mercadillo Parque Alcosa de Sevilla, situado en Sevilla Este y disponible todos los domingos por la mañana.

Localizado en el recinto de la calle Capellán Leonardo del Castillo, este mercadillo se ha convertido no solo en uno de los de mayor tamaño de toda la comunidad, sino en uno de los más admirados y concurridos del territorio gracias a la amplia oferta de artículos nuevos y de segunda mano que pueden adquirir sus visitantes.

Qué se puede encontrar en el Mercadillo Parque Alcosa

De ese modo, en este gigantesco rastro se pueden encontrar desde ropa, complementos, calzado, cosméticos y decoración, hasta productos frescos como frutas, verduras, embutidos, quesos y encurtidos.

Además, entre sus 400 puestos también se pueden adquirir artículos del hogar, plantas, bisutería, juguetes, artesanía, pequeños electrodomésticos, móviles y artículos de segunda mano, todo ello disponible por precios bajos.

Uno de los rastros más valorados de Sevilla

"Es un mercado enorme donde puedes encontrar de todo, desde unas zapatillas hasta móviles", señalan sus visitantes a través de las reseñas de Google, donde afirman que es "el mercadillo más bonito de todo Sevilla".

Además, aseguran: "Ideal para pasear el domingo y comprar ropa, zapatos, verduras y frutas, complementos y artículos varios". De igual modo, explican que en este mercadillo "enorme" se pueden encontrar gran variedad de productos "a precios muy bajos".

Un rastro que se puede visitar todos los domingos de 9.00 a 14.00 horas en el recinto de la calle Capellán Leonardo del Castillo, en el distrito Sevilla Este.