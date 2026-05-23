El médico que recibió a Gonzalo, el bebé de 2 años muerto en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: "Esto se podía evitar"

"Hermano, ese chiquitín llegó en parada cardiorrespiratoria. Ese niño llegó en parada, saturando en 71, sin frecuencia cardíaca y ese niño falleció. No entiendo cómo hicieron ese traslado de ese niño sin un médico en esa ambulancia, sin un reservorio...". Son palabras del médico que recibió a Gonzalo, bebé de 2 años fallecido en Sevilla durante su traslado en ambulancia, en conversación con el centro coordinador de Asisa que solicitó su cambio de complejo hospitalario. "Sí, bueno, ellos [los médicos del hospital privado en el que estaba el niño] solicitan, se les pregunta en qué se va y es el médico los que han indicado la manera de trasladarlo", le responden al otro lado del teléfono.

El médico, estupefacto, insiste. Habla con paradas entre sus palabras en unas comunicaciones a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía: "No lo sé... Ya ahí… Hombre… La persona encargada de solicitar este traslado tenía que solicitar un médico en esa ambulancia. Empezando por ahí. Y viene con un auxiliar de enfermería, que no saben manejar una parada cardiorrespiratoria... Y ese niño llega con una parada. Se reanima durante una hora. Inclusive, la señorita enfermera dice que desde que salió nunca subió la saturación por encima de 60. No sé dónde fue el error...". Desde el centro coordinador le vuelven a responder: "Es el médico del traslado al que se le pregunta la manera de traslado del paciente".

"Ahí está el tema", continúa reprochando el médico del centro hospitalario privado del Aljarafe sevillano que recibió al niño ya en parada. "Obviamente, eso irá en la historia clínica y los papás sabrán qué van a hacer, pero… De entrada… Hombre… Esto… era evitable, esto se podía evitar. Pero... Montar a un niño de esta manera en una ambulancia… De verdad…". La respuesta al otro lado del teléfono es la misma de nuevo: "Son [los miembros del primer centro] los que han indicado cómo se debe trasladar. Hablaremos con los de Viamed. Gracias, doctor".

Esta conversación se produce a las 5.07 horas del 28 de junio de 2025. Gonzalo ingresó la tarde anterior en el centro Santa Ángela de la Cruz de Sevilla y, debido a su gravedad, se le decidió trasladar a otro centro privado con UCI pediátrica, ya que allí no cuentan con los recursos suficientes para atender a los menores. El niño fallece durante el trayecto en la ambulancia, en el que le acompañan su madre y una enfermera -o auxiliar de enfermería, no ha quedado aclarado hasta el momento.

El niño estaba en estado grave antes de la 1 de la madrugada a causa de una infección bacteriana habitual en menores. Desde el hospital de Santa Ángela de la Cruz se realiza la primera llamada para solicitar el traslado del menor a otro centro a la 1.05 horas . "Necesito que me conteste rápido, porque el niño tiene una saturación del 80%", refiere una mujer en esa primera conversación. El cambio de centro hospitalario necesita de otras cinco llamadas, con el centro coordinador de interlocutor, para ser gestionado. En la última comunicación, el doctor avisa de que "el niño está apurado". La ambulancia se pide a las 2.19 horas, en una séptima conversación telefónica. El vehículo informa de que tardará 30 minutos más en llegar.

La familia ha demandado a Asisa

La familia de Gonzalo ha demandado a Asisa, la responsable del seguro médico que se había contratado. La demanda fue presentada a principios de este mes de mayo ante el Tribunal de Instancia de Dos Hermanas por el letrado Carlos Sardinero, especialista en derecho sanitario. Fuentes de Asisa han asegurado a El Correo de Andalucía que están tratando con la familia en el ámbito de la conciliación.

La demanda apunta a la "deficiencia" del Hospital Santa Ángela de la Cruz y por el Centro Coordinador de Urgencias de Asisa en la muerte del menor. En concreto, se señala que el menor visitó las urgencias por primera vez con síntomas de posible infección grave por la mañana y se le dio el alta sin hacerle un análisis de sangre. En la segunda visita, "era absolutamente necesario haber realizado una radiografía urgente, extracción de hemocultivo y haber iniciado tratamiento antibiótico con inmediatez".

Además, recalca la demanda que el traslado se realizó "sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad exigibles conforme a los protocolos", lo que "contribuyó al fallecimiento del bebé". Es necesario reseñar que la Junta de Andalucía exige que vaya un médico en los traslados con niños menores de 14 años o pacientes inestables o con riesgo vital grave. Con el menor solo viajaban su madre, el conductor y una enfermera.