Sevilla contará en 2028 con su primer gran parque comercial dentro del anillo de la SE-30: Andalucía Plaza ocupará 17.000 metros junto a las cocheras de Tussam

Sevilla contará con su primer parque comercial dentro del anillo de la SE-30. La promotora sevillana Paster ya ha obtenido licencia de obras por parte de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo para adecuar una nave que se ubica en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados que ha adquirido en la Avenida de Andalucía. En ella, desarrollará un proyecto que contará con más de una decena de operadores y que generará 120 empleos. En cuanto a la fecha de apertura, se estima a finales de 2027 o principios de 2028.

En concreto, en dicha parcela se situaba hasta ahora el mayorista oriental Asia City, que tiene previsto mudarse al antiguo edificio de la bola de Merkamueble en la Carretera de Málaga. Además, el parque comercial -que llevará por nombre Andalucía Plaza- se completará con una zona anexa a esta nave que irá destinada a una gasolinera Petroprix, una electrolinera de la compañía Electra y un supermercado. En este caso, la nave ha tenido que ser eliminada para construir desde nueva planta.

"Un hito en la recuperación de edificios obsoletos"

"La intervención supone un hito en la recuperación de edificios obsoletos. En una arteria de entrada principal a la ciudad, donde hoy se asienta un operador de venta al por mayor, nacerá un complejo diseñado para el ciudadano, que integrará armónicamente servicios comerciales, áreas de ocio, restauración y espacios dedicados al bienestar físico", han destacado fuentes conocedoras de la operación a El Correo de Andalucía.

Recreación del nuevo parque comercial en Avenida de Andalucía. / El Correo

Andalucía Plaza, han continuado las fuentes, ha sido concebido para "cubrir las necesidades de una zona que demanda servicios de proximidad de calidad". El proyecto se articula en torno a tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el comercio de conveniencia, con un Supermercado y la cadena internacional de bazar Action, además de marcas de hogar y cocina.

La segunda línea es la de Salud y Bienestar, ya que el parque contará con una oferta deportiva "de primer nivel" operada por una cadena de gimnasios, "ofreciendo a los vecinos un espacio de salud integral con clínica de rehabilitación y fisioterapia".

Por último, incluye oferta de Servicios y Restauración, ya que incluye una gasolinera Petroprix, una electrolinera de la compañía Electra, un taller de mecánica rápida, así como diversas opciones de restauración y ocio, "diseñadas para convertir el parque en un punto de servicios rápidos y de ahorro inteligente”.

El nuevo parque comercial de la Avenida de Andalucía contará con un supermercado. / El Correo

Ubicación "estratégica" y aparcamiento con 240 plazas

Las fuentes consultadas han señalado que el nuevo espacio está ubicado "estratégicamente" en la confluencia de la Avenida de Andalucía y la Calle Antonio de la Peña y López -junto a las cocheras de Tussam-, y que nace "con el objetivo de dinamizar el entorno". En concreto, el nuevo parque comercial se levantará frente a los barrios de Los Pajaritos y Santa Aurelia.

Hay que recordar que esta parcela industrial que quedará regenerada data de 1968. Pertenecía históricamente a Benítez Guillén, una empresa dedicada al sector de la ferretería, aunque los primeros que levantaron un almacén en esta ubicación fueron los impulsores de Tonelera del Norte, que solo hacía uso de una parte de la nave para surtir a las Bodegas de Jerez de la Frontera.

"Gracias a una excelente conectividad, los usuarios podrán acceder al complejo de forma rápida, ya sea en vehículo privado o mediante distintas alternativas de transporte individual y colectivo. Además, con el fin de garantizar una atención ágil y sin esperas, el parque estrenará un aparcamiento en superficie con capacidad para más de 240 plazas", han asegurado.