Más de 300 arbustos y 70 nuevos árboles: la puerta de entrada a San Jerónimo se reverdece antes del verano

La puerta de entrada al barrio de San Jerónimo se ha reverdecido justo antes del verano. El Ayuntamiento de Sevilla ha plantado más de 300 arbustos y 70 nuevos árboles en la mediana comprendida entre la glorieta Olímpica y la de los Ferroviarios. Una actuación que persigue "renovar y mejorar" el paisaje en este enclave, tal como destacan este mismo sábado desde el Consistorio.

"Esta actuación, que ha contado con una inversión superior a 170.000 euros, ha permitido transformar completamente este eje verde mediante la renovación de la jardinería, la mejora de los sistemas de riego y la adecuación de los espacios ajardinados con criterios de sostenibilidad y eficiencia hídrica", resaltan fuentes municipales.

En esta plantación se han incorporado "70 nuevos árboles de la especie Ligustrum japonicum, 202 ejemplares de Strelitzia alba y 101 Chamaerops humilis, creando una imagen más ordenada, moderna y adaptada al entorno urbano", según precisan desde el Ayuntamiento. "También se ha llevado a cabo un cambio integral de tierras para mejorar las condiciones del terreno y favorecer el correcto desarrollo de las nuevas plantaciones".

"Seguimos avanzando en la mejora de las medianas y grandes ejes verdes de Sevilla con actuaciones que permiten renovar espacios degradados y adaptarlos a criterios más sostenibles", ha afirmado al respecto la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón. "Estas intervenciones mejoran la imagen urbana, optimizan el consumo de agua y crean entornos más agradables y eficientes para la ciudad".

1,8 millones para renovar las medianas

La intervención en la avenida de San Jerónimo se enmarca dentro de "un plan municipal de recuperación de medianas, dotado con más de 1,8 millones de euros y con actuaciones sobre ocho grandes ejes estratégicos de la ciudad", según detallan desde el Consistorio. El programa contempla "obras ya finalizadas en Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania", mientras que en la Avenida de Jerez, Alfredo Krauss-Flota de Indias "se están desarrollando los trabajos en sus ejes con distintos grados de ejecución".

"Todas estas intervenciones forman parte de una planificación orientada a recuperar estos espacios como corredores verdes urbanos, con más arbolado, soluciones vegetales adaptadas, suelos renovados y sistemas de riego más eficientes", subrayan desde el Ayuntamiento de Sevilla.