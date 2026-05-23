Impulso decisivo al distrito urbano del Puerto de Sevilla: la llegada de una multinacional servirá de motor empresarial para el nuevo gran barrio

Los tinglados del Puerto de Sevilla (ubicados en el Muelle de Tablada) comenzaron a construirse en el año 1926. Esta obra se enmarcó dentro de los trabajos de modernización del puerto y la apertura del Canal de Alfonso XIII, con el objetivo de habilitar una gran zona de almacenes y depósitos de mercancías para la Exposición Iberoamericana de 1929.

Justo un siglo después, parte de estas estructuras volverán a tener trasiego para erigirse en sede de una multinacional puntera que en los últimos años se ha apuntado un crecimiento vertiginoso y que podría servir de tractora para la llegada a esta ubicación de nuevas empresas. Se trata de Cox -que desde hace apenas unas horas ha pasado a denominarse Cox Infrastructure Group-, compañía líder de energía y agua que se hizo con las unidades productivas autónomas del Grupo Abengoa en 2023.

De hecho, por el compromiso surgido de esta operación se trasladó la sede social de la empresa a Sevilla, que se ubica en Palmas Altas -instalaciones que tiene arrendadas a la Junta de Andalucía- pero su idea es mudarse al distrito portuario en 2028. En cualquier caso, los trabajos para transformar este complejo -que supondrán una inversión de 30 millones- comenzarán este otoño, según prevén fuentes de la compañía.

Una sede de 15.000 metros cuadrados de superficie

En concreto, el proyecto contempla la rehabilitación de cerca de 15.000 m², incluyendo aproximadamente 10.000 m² correspondientes a la nave de Cox (nave 5) y 7.000 m² en los tinglados 7 y 8.

Este entorno, clave en la memoria industrial y portuaria de la ciudad, "se transformará sin perder su identidad marítimo - portuaria, conservando elementos icónicos como los tinglados de cubiertas onduladas, el muelle o las grúas y almacenes que han definido el paisaje sevillano durante décadas recuperando un espacio clave en la memoria colectiva de Sevilla", según informaba el Puerto de Sevilla.

Así, Cox se erige como punta de lanza del Distrito Urbano Portuario, un proyecto que albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados.

Empresa tractora del Distrito Urbano Portuario

Se trata de la primera gran compañía en desembarcar en este nuevo entorno, que será una de las grandes transformaciones de la zona sur de la ciudad. El proyecto también ha tenido detractores, ya que vecinos de la zona que han alzado numerosas veces la voz contra esta iniciativa por entender que "el modelo de desarrollo planteado prioriza en exceso los intereses lucrativos frente a la sostenibilidad urbana y dotacional, el respeto al patrimonio histórico de la Exposición Iberoamericana de 1929 así como a la calidad de vida de los residentes".

La importancia de este desembarco quedó reflejada durante la presentación del proyecto este viernes, que contó con el respaldo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, y del presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, que acompañaron al presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, en la presentación de la futura sede de Cox.

La intervención, según destacan, mantiene la esencia original de las edificaciones y las adapta a nuevas formas de trabajo, en línea con la evolución del entorno urbano. "Además, esta actuación coincide con un momento simbólico: en 2026 se cumplen 100 años de la Corta de Tablada, reforzando el carácter histórico y la apuesta por una nueva etapa de modernidad para la ciudad", han señalado.