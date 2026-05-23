Tráfico en Sevilla
El tráfico se complica en Sevilla con atascos en la A-49 hacia Ayamonte y en la AP-4 hacia Cádiz
La Dirección General de Tráfico informa de hasta seis kilómetros de tráfico lento en la A-49 en sentido Ayamonte a la altura de Benacazón
A. R. C.
La salida de Sevilla por la A-49 registra este sábado importantes retenciones a la altura de Benacazón, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de hasta seis kilómetros de tráfico lento en sentido creciente, hacia Ayamonte.
Según detalla la DGT en su mapa de estado del tráfico, las retenciones se han producido desde primera hora de la mañana, aunque el tráfico parece ir recuperando paulatinamente la normalidad. Los datos oficiales de Tráfico sitúan la incidencia en la A-49 entre los kilómetros 16 y 25, con todos los carriles afectados por congestión.
La incidencia, de nivel amarillo, afecta a los municipios sevillanos de Benacazón y Huévar del Aljarafe. La DGT mantiene registrado este episodio de tráfico lento desde las 11:58 horas de este sábado 23 de mayo de 2026.
Tráfico lento también en la AP-4 en Los Palacios
Además de las retenciones en la A-49, la AP-4 también presenta complicaciones en la provincia de Sevilla. En concreto, se registra hasta un kilómetro y medio de tráfico lento a la altura de Los Palacios y Villafranca, en sentido creciente hacia Puerto Real.
En este caso, la DGT sitúa la incidencia entre los kilómetros 24 y 27 de la AP-4, con todos los carriles afectados por congestión. El aviso permanece activo desde las 12:11 horas y también figura con nivel de servicio amarillo.
Las principales complicaciones de tráfico se concentran, por tanto, en dos puntos de salida de Sevilla: la A-49 hacia Ayamonte, con retenciones de hasta seis kilómetros, y la AP-4 hacia Puerto Real, con circulación lenta en el entorno de Los Palacios y Villafranca.
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