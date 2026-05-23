Tussam tendrá una línea entre Sevilla Este y el Prado cuando el tranvibús llegue hasta la plaza del Duque en septiembre

¿Qué pasará con el tranvibús (TB1) cuando a partir de septiembre acabe en la Plaza del Duque? ¿Dejará de llegar al Prado de San Sebastián como hasta ahora? ¿Habrá una nueva línea de Tussam? ¿Se recuperará la LE? Son muchas preguntas a las que de momento el Ayuntamiento de Sevilla no termina de dar una respuesta clara. Hasta ahora, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, se desmarca de la opción de que el tranvibús pueda tener dos ramales, dos destinos, e insiste en que habrá un autobús que vaya desde Sevilla Este y Torreblanca hasta el Prado de San Sebastián, aunque nuevamente sin especificar cuál ni de qué forma. "Yo no he hablado de dos ramales nunca. Solo digo que los vecinos pueden estar tranquilos porque habrá una línea que llegue al Prado", ha asegurado el concejal del PP.

En la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, Álvaro Pimentel ha sido preguntado por el concejal del PSOE, Juan Tomás de Aragón, acerca del futuro del tranvibús cuando finalicen las obras de ampliación de la línea y llegue hasta la Plaza del Duque, algo que se estima que será en septiembre, y también sobre la desaparición (o integración) de la LE dentro de la TB1. Y el delegado de Movilidad ha negado que se esté trabajando en esos dos ramales y que sea una eliminación de la línea.

"¿Quién ha dicho que va a haber dos ramales?", se ha preguntado, quitando fuerza a esta posibilidad. Era una de las opciones para poder asegurar el trayecto en autobús desde Sevilla Este hasta el Prado. Las otras alternativas son que haya una línea nueva, o bien recuperar la LE desaparecida. "Los vecinos pueden estar tranquilos porque habrá una línea que llegue al Prado, que ya las hay como la 22 o el B4", ha reiterado.

El tranvibús alcanza los 11.700 usuarios, según cifras oficiales del Ayuntamiento de Sevilla

Álvaro Pimentel ha defendido, con cifras, el "trasvase" de usuarios desde la LE que operaba desde Sevilla Este hasta el tranvibús desde que ha absorbido la línea. Las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Sevilla son las siguientes. "Cuando se puso en servicio el TB1 no desaparecieron 2.000 usuarios. La LE tenía 6.000 y con el TB1 baja a 3.000. Con las dos líneas en funcionamiento, había 9.000 usuarios. Ahora tienen 11.700 usuarios. Ha subido 2.700 viajeros", ha sido su explicación.

El responsable de Movilidad también ha afirmado que se ha pasado de un trayecto de 42 minutos desde la cabecera a uno de 40 minutos, de ocho vehículos a 12, y de una frecuencia de paso de 14 minutos a una de siete minutos. Para Pimentel, se trata de "una integración", los horarios "han mejorado", se han ganado los domingos porque antes no había LE ese día, y a los vecinos de Torreblanca "les ha venido bien el cambio".

El PSOE defiende que se ha producido un "perjuicio" a los vecinos de Sevilla Este

El concejal del PSOE, Juan Tomás de Aragón, ha criticado la gestión del Gobierno Local con ambas líneas de Tussam: "Habéis quitado la LE de Sevilla Este. Es un enorme perjuicio, 2.000 vecinos que se han quedado sin ese transporte. Además, lo justificaron en medio de la Feria de Abril. Lo justifican en mejorar la conexión al Prado, pero ahora se tarda una hora en vez de media hora".

Para él, "han eliminado un eje principal de movilidad para los vecinos de Sevilla Este, sobre todo universitarios que iban a Gran Plaza para coger el metro o a San Bernardo de manera rápida. Además viene en el Plan de Movilidad. Y un barrio con graves problemas de movilidad, lo empeoran aún más".

Juan Tomás de Aragón ha cuestionado que el tranvibús llegue al Prado "sin estudios técnicos ni justificaciones". "Generan más dudas porque el recorrido al Prado lo hace cuando el tranvibús lleva casi un año. ¿Por qué no lo hicieron antes?", ha añadido.