Un accidente en la A-49 provoca retenciones kilométricas en sentido Sevilla

Un accidente en la A-49 está complicando este domingo la circulación en dirección a Sevilla capital, a la altura de Huévar del Aljarafe, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia se localiza en el entorno del kilómetro 30 de la A-49, en sentido decreciente, hacia Sevilla, y afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 34 y 30, entre los municipios de Chucena, en la provincia de Huelva, y Huévar del Aljarafe, en Sevilla.

Según la información disponible, el siniestro ha provocado tráfico lento y retenciones de hasta tres kilómetros. La DGT mantiene el nivel amarillo de circulación en la zona, lo que implica circulación irregular y dificultades para los conductores que se dirigen hacia la capital hispalense.

Aviso de la DGT / DGT

En un primer momento, la incidencia obligó a cortar el carril derecho y el arcén derecho, además de provocar el estrechamiento del carril izquierdo. Posteriormente, la vía ha sido reabierta a la circulación, aunque se mantiene afectado el carril y el arcén derecho, así como el estrechamiento del carril izquierdo.

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Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las causas del accidente. La incidencia permanece activa desde las 16:04 horas de este domingo 24 de mayo, según la información recogida por Tráfico.