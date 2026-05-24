Un accidente en la A-49 provoca retenciones kilométricas en sentido Sevilla
La Dirección General de Tráfico mantiene el nivel amarillo de circulación en la zona, con retenciones de hasta tres kilómetros en dirección a la capital hispalense
Un accidente en la A-49 está complicando este domingo la circulación en dirección a Sevilla capital, a la altura de Huévar del Aljarafe, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La incidencia se localiza en el entorno del kilómetro 30 de la A-49, en sentido decreciente, hacia Sevilla, y afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 34 y 30, entre los municipios de Chucena, en la provincia de Huelva, y Huévar del Aljarafe, en Sevilla.
Según la información disponible, el siniestro ha provocado tráfico lento y retenciones de hasta tres kilómetros. La DGT mantiene el nivel amarillo de circulación en la zona, lo que implica circulación irregular y dificultades para los conductores que se dirigen hacia la capital hispalense.
En un primer momento, la incidencia obligó a cortar el carril derecho y el arcén derecho, además de provocar el estrechamiento del carril izquierdo. Posteriormente, la vía ha sido reabierta a la circulación, aunque se mantiene afectado el carril y el arcén derecho, así como el estrechamiento del carril izquierdo.
Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las causas del accidente. La incidencia permanece activa desde las 16:04 horas de este domingo 24 de mayo, según la información recogida por Tráfico.
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