Sevilla estrena pistas de pádel: el Ayuntamiento renueva las 28 instalaciones municipales en tres años

El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado las 28 pistas municipales de pádel que hay en la ciudad. "Unas instalaciones que se encontraban en mal estado tras años de abandono y mantenimiento y que ahora cumplen con todas las garantías de calidad y seguridad para la práctica de este deporte", han señalado este domingo desde el Consistorio.

Esta actuación se ha llevado a cabo gracias a una inversión "cercana al medio millón de euros", según precisan fuentes municipales. Y entre las intervenciones realizadas en estos últimos tres años está "la sustitución del césped artificial de la totalidad de las pistas de pádel de gestión municipal distribuidas por todas las zonas de la ciudad".

La intervención en las 28 pistas de pádel dependientes del IMD (Instituto Municipal de Deportes) ha consistido "en la sustitución de los viejos tapices por moqueta de césped artificial de última generación en color verde o azul, compuesto de fibra 100% polietileno (PE) texturizada, resistente a los rayos UV, tuftada en base de polipropileno reforzada y sellada con látex, incluyendo el marcaje de las líneas de juego según reglamento de la FEP", explican desde el Ayuntamiento.

Asimismo, "para garantizar la máxima calidad en las pistas y la práctica segura del pádel se han limpiado los soportes base de hormigón poroso con agua a presión hasta conseguir que esta sea totalmente permeables". También se han ejecutado "pequeñas reparaciones puntuales en las capas soporte de hormigón poroso para corregir las deformaciones que presente la superficie de la misma por el desgranado del árido y se ha aportado del árido silíceo de canto redondeado para evitar el movimiento de la moqueta y garantizar la función deportiva del sistema".

"Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con que la mayoría de las instalaciones deportivas estaban en mal estado tras años de abandono", ha afirmado al respecto el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz. "En tan solo tres años hemos invertido cerca de 500.000 euros en renovar el 100% de las pistas municipales de pádel para hacer que los sevillanos cuenten con unas instalaciones seguras y de calidad en todos los barrios", ha destacado el propio Sanz.