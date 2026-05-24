La Fe, la Catedral y la Giralda inspiran los 96 nuevos gallardetes para Corpus Christi de Sevilla

La procesión del Corpus Christi de Sevilla estrenará este año 96 nuevos gallardetes elaborados por la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla para embellecer su recorrido oficial. La renovación completa de estas banderolas responde al deterioro de las anteriores, que tradicionalmente se colocan por pares en los mástiles instalados a lo largo del itinerario.

Nuevos gallardetes para el Corpus Christi

Los nuevos gallardetes se han realizado en tejido de color rojo, serigrafiado por las dos caras según diseño realizado por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento de Sevilla. En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la imagen que representa a la Fe que remata la Custodia de la Catedral, informan fuentes municipales a Europa Press.

Dicho remate, que configura el quinto cuerpo de la Custodia realizada por Juan de Arfe, se debe a la reforma realizada por Juan de Segura en 1668. Sobre la orla, la leyenda Animosa firmat fides praeter rerum ordinem, perteneciente a la cara anterior del lábaro que ondea en su mano izquierda la figura de la Fe.

Esta frase que pertenece a la secuencia del Lauda Sion Salvatorem, un célebre himno eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino en 1264, que la Iglesia Católica usa en la misa de la solemnidad de Corpus Christi y en otras ceremonias dedicadas a la Eucaristía.

La Catedral de Sevilla y la Giralda, protagonistas del diseño

En el reverso del gallardete, que tiene como medidas 365 cm de largo por 65 cm de ancho, y enmarcado sobre la misma orla, aparece el escudo del Cabildo de la Catedral de Sevilla, organizador de la procesión del Corpus Christi. Sobre la orla, la leyenda Turris fortissima Nomen DNI, la inscripción del friso que remata el cuerpo de las estrellas de la torre de la Giralda, símbolo de Sevilla, basada en el libro de los Proverbios 18,10: La torre más fuerte es el Nombre del Señor.

Estos gallardetes se suman a los que ya se estrenaron el pasado año, en los que aparecían el escudo de la ciudad, con el Rey San Fernando junto a los obispos San Isidoro y San Leandro, en uno de los lados, y el famoso lema de Sevilla No8Do en el reverso.