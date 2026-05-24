La influencer sevillana Eme de Amores explica las diferencias entre la Feria de Abril y el Rocío: "La única procesión que se hace es de caseta en caseta"

En apenas un mes, las redes sociales han pasado de estar llenas de fotografías y vídeos de casetas y rebujito por la Feria de Abril, a ser una devoción a la fe y la tradición con el Rocío. Ante lo próximas que se encuentran ambas fechas, la creadora de contenido sevillana María Luisa Hidalgo, más conocida como 'Eme de Amores', ha querido mostrar las diferencias entre ambas festividades.

La principal distinción que ha aclarado la 'influencer' ha sido la localización de cada una de estas citas, pues mientras que la Feria de Abril se celebra en Sevilla, el Rocío se desarrolla en la aldea con la que comparte nombre, perteneciente a la localidad de Almonte, en Huelva.

La Feria de Abril y El Rocío no se celebran en el mismo lugar

Además, ha continuado explicando: "El Rocío es una tradición religiosa, se va a acompañar a la Virgen del Rocío en romería, con devoción, con fe y con emoción. La feria, en cambio, es directamente una fiesta".

Por ello, ha señalado: "Nadie viene a la feria a rezar, pero bueno, a lo mejor si tienes que rezar a las 6 de la mañana para que te dure la batería del móvil".

Una tradición religiosa frente a una fiesta

Otro de los aspectos que distan entre ambas fechas es la facilidad con la que se puede acceder a algunas de sus casetas o hermandades: "En la feria hay casetas, que ya son privadas de por sí, o sea, que si no te invitan, no entras. Pero en el Rocío son casas de hermandades y casas particulares de la gente, todavía mucho más exclusivo".

Asimismo, ha añadido: "Si en la feria cuesta entrar, aquí ya no te puedes ni imaginar. Tienes que ser o hermano de la hermandad o familia de alguna casa o haberle salvado la vida a alguien. Además, como es una aldea pequeña, tampoco es que haya muchísimas casas. Si quieres venir, tienes que organizarlo con mucho tiempo".

Casetas privadas y casas de hermandades

La influencer también ha explicado que en El Rocío existen hermandades con las que los participantes realizan el camino, que son comunidades con siglos de historia y tradiciones propias que realizan un recorrido diferente según su pueblo de origen.

Imágenes del ambiente que se vive en el Real de la Feria / Rocío Ruz

"A veces van en carreta, a veces a caballo, a veces andando y puede durar hasta días. En la feria no hay nada parecido, la única procesión que hace es de caseta en caseta mendigando rebujito", ha señalado.

El camino de las hermandades hacia El Rocío

Entre las características diferenciadoras entre ambas, 'Eme de Amores' ha señalado la vestimenta, muy diferente entre sí por las necesidades del clima y el entorno.

Por ello, ha indicado: "En la feria de Sevilla te pones una traje de flamenca, que son muy pomposos y voluminosos, y te pones unos mantoncillos que llaman mucha atención, unos pendientes muy grandes, vas muy repeinado. Pero en el Rocío suele hacer más calor, las calles no están asfaltadas, estás en el campo lleno de churretes, así que te sueles poner algo más fresquito. Por eso la gente se pone botas y batas rocieras".

La vestimenta cambia entre la feria y la romería

Además, la creadora de contenido ha explicado que la forma de movilizarse por cada una de las fiestas es diferente, pues mientras que la Feria de Abril está dentro de Sevilla y se puede acudir en taxi, metro, autobús o andando, a El Rocío se llega en "carreta, carriola, a pie o a caballo durante kilómetros por el campo".

"Y en el Rocío se cantan canciones rocieras. Vas a escuchar a mucha gente aquí cantando y bailando, y las canciones son dedicadas a la Virgen, por lo que son mucho más emotivas y casi siempre terminas llorando. Eso en la feria no pasa. Aquí si terminas llorando es porque tienes que hacer una cola kilométrica de varias horas para coger un taxi", ha recalcado.

Cómo se llega a cada celebración

De igual modo, la duración de cada uno de estos eventos es diferente, pues la Feria de Abril dura una semana y el camino hacia el Rocío "varios días". "Esta fiesta no para, es como si la feria y el camping de tu amigo se juntaran", ha señalado.

"En resumen, la feria es la alegría de vivir esta fiesta. El Rocío, algo mucho más difícil de explicar. Es tradición, es familia, es sentirte parte de algo mucho más grande que tú", ha relatado la creadora de contenido. Y ha añadido: "Una te da los mejores recuerdos del año y, la otra, te acompaña toda la vida".