Novedades dentro del mapa de parques comerciales en Sevilla: de la Avenida de Andalucía al Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe

El sector de los parques comerciales de Sevilla se moverá en los próximos años. En las últimas semanas, se han conocido nuevos proyectos que afectan tanto a la provincia como a la capital hispalense, lo que ampliará el mapa de este tipo de instalaciones en distintos puntos.

El último que ha trascendido, y que ha adelantado este periódico, es el que desarrollará la promotora sevillana Paster en la Avenida de Andalucía, junto a las cocheras de Tussam. Y es que Sevilla contará con su primer parque comercial dentro del anillo de la SE-30.

Parque comercial de Avenida de Andalucía

La promotora sevillana Paster ya ha obtenido licencia de obras por parte de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo para adecuar una nave que se ubica en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados que ha adquirido en la Avenida de Andalucía. En ella, desarrollará un proyecto que contará con más de una decena de operadores y que generará 120 empleos. En cuanto a la fecha de apertura, se estima a finales de 2027 o principios de 2028.

En concreto, en dicha parcela se situaba hasta ahora el mayorista oriental Asia City, que tiene previsto mudarse al antiguo edificio de la bola de Merkamueble en la Carretera de Málaga. Además, el parque comercial -que llevará por nombre Andalucía Plaza- se completará con una zona anexa a esta nave que irá destinada a una gasolinera Petroprix, una electrolinera de la compañía Electra y un supermercado. En este caso, la nave ha tenido que ser eliminada para construir desde nueva planta.

"La intervención supone un hito en la recuperación de edificios obsoletos. En una arteria de entrada principal a la ciudad, donde hoy se asienta un operador de venta al por mayor, nacerá un complejo diseñado para el ciudadano, que integrará armónicamente servicios comerciales, áreas de ocio, restauración y espacios dedicados al bienestar físico", han destacado fuentes conocedoras de la operación a El Correo de Andalucía.

Recreación del nuevo parque comercial en la Avenida de Andalucía. / El Correo

Apertura en el Nuevo Bulevar

También para 2028 está prevista la apertura de una nueva infraestructura de este tipo en el Nuevo Bulevar de Mairena de Aljarafe. Gestión y Desarrollo Deal S.L., empresa dedicada a la búsqueda, implantación y apertura de nuevos establecimientos de uso terciario y comercial, ya cuenta con el estudio de detalle para construir el primer parque comercial con el que contará el barrio.

Este nuevo desarrollo comercial -que se situará entre las Avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, cerca de la Avenida de las Civilizaciones- se situará en una parcela de 7.000 metros cuadrados que contará con 10.400 de edificabilidad, de los que 4.500 estarán destinados a uso comercial.

Además, contará con 208 aparcamientos que se ubicarán en el sótano, según han informado fuentes de Gestión y Desarrollo Deal a este periódico. "En principio, la idea es que las obras comiencen a finales de este año y, a partir de ahí, se levantaría en un plazo de unos 16 meses", han apuntado las mismas fuentes. De cumplirse con las fechas indicadas, el nuevo parque comercial vería la luz en primavera de 2028.

En este complejo está prevista la instalación de un hotel de dos estrellas, que se ubicaría en la primera planta del parque. Este establecimiento contará con casi un centenar de habitaciones -96 contempla el estudio de detalle, que ya ha sido aprobado de manera definitiva- que se situarán sobre los bajos comerciales del complejo, que también incluye más de 200 aparcamientos en la planta sótano.

Recreación del nuevo parque comercial del Nuevo Bulevar en Mairena del Aljarafe. / Gestión y Desarrollo Deal

Ampliación en el Higuerón

Por último, una nueva zona comercial llegará al norte de Sevilla, concretamente al área del Higuerón Sur. La Gerencia de Urbanismo ha recibido un avance del Estudio de Ordenación presentado por la promotora inmobiliaria Bogaris para levantar un centro comercial de 15.000 metros cuadrados.

Parcela del Higuerón Sur donde Bogaris quiere levantar una nueva zona comercial en Sevilla / Bogaris / Urbanismo

Estará ubicado en una parcela de suelo de una superficie de 17.641 m² con planta baja y dos en altura, que ahora mismo no tiene edificaciones ni construcciones y únicamente cuenta con plantaciones destinadas al uso agrícola y una vegetación que crece sin cuidar dentro del perímetro vallado. Este proyecto aterrizará en una ubicación de la ciudad en pleno desarrollo, donde Bogaris ya está ejecutando la ampliación de 16.800 metros cuadrados del Parque Comercial Sevilla Norte y se está impulsando la construcción del Distrito Tecnológico con 2.500 viviendas y oficinas.

El avance del Estudio de Ordenación promovido por Bogaris, y redactado por Buró4 Arquitectos, pretende definir los usos y configuración del suelo comprendido entre las calles Luna, Titán, Ganímedes y Fobos de Sevilla, proponiendo el cambio de uso de dos parcelas para terciario e industrial a gran superficie minorista, asemejándolo al uso predominante de su zona. Según el documento consultado por El Correo de Andalucía, se ha optado por una alternativa que propone "la regeneración integral del ámbito, sustituyendo usos potencialmente obsoletos por un equipamiento comercial de rango superior en sinergia con los existentes que actúan como dinamizador económico".