Un mes de calor sin piscinas en Sevilla: sólo hay cuatro públicas y abrirán sus puertas a finales de junio

El verano comenzará oficialmente en el hemisferio norte el 21 de junio a las 09:24 (hora española). Dos días después de la entrada de esta estación, el martes 23 de junio, las piscinas públicas de Sevilla abrirán sus puertas a vecinos y visitantes, tal como confirman desde el Ayuntamiento. En concreto, las cuatro con las que cuenta la capital andaluza, ubicadas en el Tiro de Línea, Alcosa, Rochelambert y Torreblanca.

"Los colegios de Educación Primaria de la ciudad terminan las clases el lunes 22 de junio, por lo tanto el baño recreativo comenzaría el martes 23 de junio", apuntan fuentes del Consistorio a El Correo de Andalucía. El año pasado, las piscinas municipales de Sevilla iniciaron su temporada también en una fecha similar, el 21 de junio. En 2024, sin embargo, la del Tiro de Línea y Torreblanca adelantaron su arranque al 3 y 4 de junio, respectivamente.

En el caso de esta inminente campaña, estos cuatro espacios públicos permanecerán abiertos durante algo menos de tres meses. Hasta el próximo domingo 6 de septiembre, concretamente, fecha en la que se pondrán fin a los chapuzones en este verano, tal como confirman desde el Ayuntamiento a este periódico.

La piscina pública de Triana abrirá para 2028

El siguiente barrio en incluirse en esta lista será Triana, según los planes anunciados por el actual Gobierno local. En octubre de 2024, Urbanismo ya licitó la redacción del proyecto básico y de ejecución de una piscina polivalente en el Centro Deportivo Vega de Triana, aunque no hubo ninguna empresa interesada. Casi un año más tarde, en octubre de 2025, finalmente la Gerencia de Urbanismo ha adjudicado la redacción del proyecto para sumar una quinta piscina gestionada por el Ayuntamiento de Sevilla.

A partir de 2028, Triana contará con una piscina polivalente, cubierta, con vestuarios e instalaciones anexas como sala de masaje y fisioterapia, aparcamientos e incluso un bar-cafetería en el Centro Deportivo Vega de Triana (o Charco de la Pava).

La elección de Triana se debió a que "no se dispone de ninguna instalación pública gestionada directamente por el Ayuntamiento de Sevilla". "Por este motivo, se ha optado por integrar una de estas dotaciones en un centro deportivo existente, como es el Centro Deportivo Vega de Triana, lo que permite optimizar la gestión de la misma para el propio ayuntamiento, así como completar este centro deportivo de referencia en la zona, lo que mejora su uso también de cara a los usuarios del mismo, complementando la dotación del Parque Vega de Triana, de creación relativamente reciente", justificaba en el pliego el Gobierno de José Luis Sanz.

Nuevos horarios de las piscinas municipales El Ayuntamiento de Sevilla amplía desde este fin de semana el horario y los días de apertura de las piscinas municipales, a las que se podrá acceder de lunes a viernes a las 8:00 horas -excepto San Pablo, que mantiene la apertura a las 7:30 horas- y también los domingos. En cuanto a la apertura de lunes a viernes, las piscinas de Bellavista, Rochelambert, Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y San Jerónimo incrementan una hora todos los días, adelantándose a las 8.00 de la mañana, en vez de abrir a las 9.00 como hasta ahora. Igualmente, estas seis piscinas incorporan desde este fin de semana a su parrilla los domingos en horario de 10.00 a 14.00 horas, la misma franja que ya tienen los sábados. Tras esta ampliación de días y horario de apertura, las ocho piscinas municipales, cuya oferta de actividades engloba tanto la natación libre como las actividades dirigidas, abren desde este fin de semana con el siguiente horario: De lunes a viernes de 8.00 a 22.30 horas (San Pablo desde las 7.30 horas).

Sábados de 10.00 a 14.00 horas (San Pablo e Hytasa desde las 9.00 horas).

Domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Sevilla cuenta con proyectos de piscinas en el Higuerón Sur y el Polígono Sur

El proyecto de una piscina para Triana se incluyó en el momento de su anuncio en 2024 por parte del Ayuntamiento dentro de una actuación más global para toda la ciudad. La inversión de 16 millones de euros en instalaciones deportivas tras la aprobación del presupuesto municipal en el mes de agosto de 2024 contemplaba la construcción de piscinas, pabellones y campos de rugby y obras de mejora de 24 centros deportivos.

Ese montante, incluido en el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, era también para la construcción de dos piscinas polivalentes en las instalaciones del Charco de la Pava y en el parque deportivo Higuerón Sur en un plazo de cuatro años. También se incluía una piscina de verano en el centro deportivo Polígono Sur, con la previsión de ponerla en marcha en un año.

Actualmente, Sevilla cuenta con cuatro piscinas municipales (Tiro de Línea, Torreblanca, Alcosa y Rochelambert) con un aforo de entre 190 y 360 personas cada una de ellas, por lo que supone casi una para cada 170.000 residentes. Esto, el propio Ayuntamiento lo considera en el pliego de la piscina de Triana como "un déficit de dotación de este tipo de instalaciones deportivas y de piscinas de verano para paliar los efectos de las altas temperaturas en la temporada estival".