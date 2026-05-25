La Audiencia de Sevilla juzga a tres hombres por allanar la casa de otro y amenazarle de muerte: piden 11 años de cárcel para cada uno

La Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio contra tres hombres que allanaron la casa de un hombre en Osuna, le amenazaron de muerte, provocaron daños en la vivienda y le quemaron un ciclomotor. La víctima tuvo que salir huyendo de la vivienda. Un jurado popular es el encargado de enjuiciar este caso.

Tras no conseguir llegar a un acuerdo previo entre las partes, la primera sesión ha consistido en la constitución del Tribunal del Jurado y la fase de alegaciones previas. Los acusados han solicitado declarar en primer lugar, una rara avis -por lo general se elige ser los últimos- que ocurrirá este martes. Tras ellos, será el turno de la víctima.

La fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para cada uno de estos hombres. La acusación particular ha fijado su solicitud en un total de 11 años de prisión para cada uno de ellos.

Le prendieron fuego a un ciclomotor

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que los acusados habrían cometido tres ilícitos diferentes. Para cada investigado se solicita un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por el delito de amenazas; dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por allanamiento de morada; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio y una multa de 600 euros por un delito leve de daños, así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria con un total de 505 euros al perjudicado por los daños causados.

El escrito de acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2020, en torno a las 14 horas. Los acusados, sin antecedentes penales computables a efectos de la pena, se presentaron en casa de la víctima. Uno de ellos llevaba una catana y "le profirieron desde la calle expresiones tales como dónde está el perro este que lo mato".

Entonces, "quebrantaron la puerta exterior" y sin permiso del acusado accedieron al interior de la vivienda. "Con intención de menoscabar el patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño", explica la Fiscalía. Los desperfectos fueron valorados en 385 euros.

Una vez fuera de la vivienda, los tres hombres le prendieron fuego a un ciclomotor de la marca Rieju Drac 50. El mismo ha sido valorado en 120 euros.

La defensa de la víctima

Durante la sesión plenaria de este lunes, se aceptaron las denuncias por quebrantamiento de condenada de ambas partes, enfrentadas con anterioridad. Además, la acusación particular señaló que había testigos que no querían declarar por miedo a represalias.

El abogado de la defensa solicita 11 años de prisión para cada uno de los acusados. En total, la petición recoge 4 años de cárcel por el allanamiento, 2 por las amenazas y otros 2 por el de lesiones, 3 por el incendio y una multa de 8.640 euros por el delito de daños.

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Asimismo, la responsabilidad civil reclamada por esta parte asciende a 4.585,43 euros, por los desperfectos causados a la moto y al domicilio. Además, piden 5.000 euros por las lesiones sufridas por el varón en su huida.