La cafetería favorita de Arturo Pérez-Reverte en la que desayuna siempre que está en Sevilla: "Cada vez que voy, compro los churros allí"

Los mejores churros de toda Sevilla se encuentran en pleno casco histórico de la capital y se hacen en una cafetería que abrió sus puertas por primera vez en 1960. Así lo ha asegurado el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha afirmado que cada vez que acude a la ciudad, algo que hace con asiduidad, desayuna en este establecimiento para disfrutar de sus 'calentitos'.

Este negocio que ha conseguido conquistar a Pérez-Reverte con sus churros es la Cafetería San Pablo, situada en el número 20 de la emblemática calle Murillo.

Los churros favoritos de Pérez-Reverte en Sevilla

El propio periodista ha sido el encargado de mostrar su admiración por este negocio a través de sus redes sociales, donde constantemente muestra a sus miles de seguidores sus locales favoritos para disfrutar de verdaderas joyas culinarias.

Y en esta ocasión, la escogida ha sido esta cafetería sevillana, de la que ha expresado: "Cada vez que voy a Sevilla compro los churros del desayuno en la calentería San Pablo".

Una parada habitual en el centro de Sevilla

Un bocado que, según ha explicado, le gusta acompañar con un vaso de leche del Café Bar Stratos, situado junto a la cafetería. "Dejo el sombrero en Stratos, donde, por cierto, ayer había para tapear unas patatas con carne extraordinarias", ha señalado el escritor.

De ese modo, en cada ocasión que Pérez-Reverte se encuentra en Sevilla, aprovecha para disfrutar de los mejores locales de la ciudad, entre los que destaca la Cafetería San Pablo, considerada una de las churrerías más famosas y admiradas de la ciudad.

Un distintivo que ha conseguido tras más de 65 años sirviendo los mejores 'calentitos' con chocolate, que se pueden degustar por apenas dos euros.

Más de 65 años sirviendo calentitos

Un negocio que no solo ha recibido los halagos de Pérez-Reverte, sino de gran parte de los ciudadanos que acuden a su establecimiento, que no han dudado en aprovechar las reseñas de Google del negocio para mostrar su admiración por los productos de esta cafetería.

"Es nuestra parada obligatoria cada vez que visitamos Sevilla desde Tenerife. Tiene unos churros con chocolate riquísimos, y una atención y amabilidad fuera de lo común", señala uno de estos usuarios. A lo que añade otro: "Tiene los mejores churros que me he comido en Sevilla".

De igual modo, se puede leer entre los comentarios: "Son deliciosos y tiene la mejor calidad y cantidad". Por ello, esta cafetería que ofrece sus churros recién hechos bien 'calentitos' se ha posicionado como un imprescindible para los amantes de los desayunos y los sabores más dulces.